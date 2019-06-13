Причина пожара - электрооборудование, следствие - девять человек без крова, 50 - без работы

12 июня около 11:00 в доме № 72/4 на площади Мира в одной из квартир на третьем этаже разгорелся сильнейший пожар. В 13:09 возгорание, для борьбы с которым были привлечены 14 единиц техники и 51 пожарный, было полностью ликвидировано. Жертв удалось избежать. На следующий день после пожара корреспондент «КП»-Тверь» посетил место ЧП, где пообщался с потерпевшими.

Дом, где произошел пожар, можно смело назвать памятником прошедшей эпохи. Мимо большого, и даже помпезного, здания пройти сложно. Во дворе натянута красно-белая лента, которую при каждом дуновении теребит ветер. У подъезда, из которого вчера эвакуировали людей, дежурит полицейский и внутрь никого не пускает.

- Вы кто? Куда идете? - поинтересовался стражник во время моей попытки войти в здание.

- Журналист, - ответил я.

- Вам нельзя. Внутрь пускаем только жителей, - закончил диалог мужчина.

Рядом с подъездом открыта другая дверь, откуда коммерсанты, расположившиеся на первом этаже здания, вытаскивают свое подмоченное имущество.

- Огонь разгорелся в одной из квартир на третьем этаже. По моей информации, там жил непрописанный брат местной жительницы. Якобы он готовил пищу, и произошло возгорание. Сложно сказать точно. Думаю, следствие разберется, в чем дело, - рассказывает администратор торгового предприятия Александр Кулаев.

Александр Кулаев хочет как можно быстрее приступить к работеФото: Альберт БОЙКОВ

По информации мужчины, жительница одной из сгоревших комнат ему поведала, что пожарные приехали быстро, но нижние этажи оказались залитыми водой. Со всеми вытекающими последствиями.

- Из-за ЧП коллектив из примерно 40-50 человек остается без работы. Мы постараемся в течение двух дней всё высушить, вычистить, рассортировать товар и начать работать, - говорит Александр.

Удалось поговорить и с местным жителем Сергеем Полосиным, который проживает на третьем этаже. В момент начала пожара мужчины дома не было, а о возгорании он узнал из соцсетей.

- Когда приехал сюда, здесь всё было в самом разгаре. Четвертый этаж горел, чердак. Так и ждали. Потом нас стали по одному запускать и смотреть. В нашей комнате вроде нормально, только всё залито водой. Где был очаг возгорания, там проживал один товарищ, без документов и нелегально. Комната была ничья, и он ее занял, - предполагает Полосин.

Местный житель Сергей Полоскин узнал о пожаре из соцсетейФото: Альберт БОЙКОВ

На сайте администрации Твери уже появился план властей, касающийся и дома, и местных жителей. Так, управляющей компании поручено провести техническое обследование пострадавшей части дома и механическое укрепление пострадавших участков, которое должно не допустить дальнейшее разрушение конструкций, а также отремонтировать разбитые в ходе тушения оконные проемы. Также УК совместно с водоканалом в ближайшее время восстановят водоснабжение двух не пострадавших подъездов дома. До этого времени у здания постоянно будет дежурить бочка с питьевой водой.

Оценивать нанесенный пожаром ущерб будет экспертная организация. Ее сотрудникам предстоит определить виды и стоимость необходимых работ, а также оценить пригодность для проживания каждого жилого помещения в пострадавшей части дома. Органами соцзащиты по заявлениям от жителей пострадавших квартир будет оказана материальная помощь. Порядок ее получения доведут до каждого жильца.

Что касается предоставления временного жилья, то департамент ЖКХ администрации Твери предложит собственникам и нанимателям пострадавших квартир варианты размещения в жилых помещениях городского маневренного фонда.

Рассказали о предварительных итогах пожара и в МЧС.

- Первое подразделение прибыло через три минуты после звонка. Пожар был сложным, здание 1957 года постройки. Пустотное здание с деревянными перегородками и перекрытиями. К тушению пожара были привлечены все подразделения Твери, - поясняет заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тверской области (по государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Александр Пухов. - С различных этажей было эвакуировано восемь человек. Главная угроза была от дыма. Пожар, скорее всего, разгорелся из-за человеческого фактора. Рассматриваются различные версии и проводятся экспертизы. Одна из главных версий - неосторожное обращение с электрооборудованием в одной из комнат. Точные причины, я думаю, будут установлены в течение недели.

Красно-белая лента натянута со вчерашнего дняФото: Альберт БОЙКОВ

Сильный напор воды привел ряд помещений в негодностьФото: Альберт БОЙКОВ