2019-06-06T19:40:24+03:00
Политика

2,5 миллиарда рублей инвестируют в развитие стекольного завода в Твери

Соглашение подписано в рамках ППМФ-2019
Алина ПЕТРОВА
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Подписание соглашения. Фото: пресс-служба ПТОПодписание соглашения. Фото: пресс-служба ПТО
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6 июня - основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019.

Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя. Регион планирует развивать стекольное производство.

Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 Игорь Руденя и генеральный директор АО «Пикалёвская сода» Максим Волков.

- Соглашение с компанией «Пикалёвская сода» открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона, – отметил Игорь Руденя. – Для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень.

В 2019 году компанией приобретен стекольный завод в Твери, создано 400 рабочих мест. «Пикалёвская сода» реализует проект по дальнейшему развитию предприятия с объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей и созданием 150 рабочих мест. Губернатор особо отметил, что Региональные власти окажут необходимую поддержку в реализации проектов акционерного общества на территории региона.

Справка «КП»:

В Пикалёво в начале 60-х годов ХХ века впервые в мировой практике в крупном промышленном масштабе была освоена безотходная технология комплексной переработки нефелинового концентрата.

Сегодня в состав АО «Пикалёвская сода» входят различные производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару. Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в Польшу, Чехию, Индию, ОАЭ, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию, Бразилию, Испанию, США, Англию, Мексику, Швейцарию, Германия и другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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