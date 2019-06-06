Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Тверской области

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с председателем Совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексеем Кахидзе.

Обсуждались вопросы строительства на территории Тверской области комплекса по производству сжиженного природного газа. В правительстве региона полагают, что реализация проекта позволит обеспечить занятость населения, развитие инфраструктурных комплексов на ключевых федеральных трассах, увеличить объемы поставки экономичного и экологичного топлива.

Запланировано создание в регионе всей необходимой инфраструктуры для производства сжиженного природного газа. Комплекс станет основным источником этого вида топлива для шести криогенных автозаправочных станций вдоль федеральных трасс М-10 и М-11. Строительство АЗС запланировано ПАО «Газпром» до 2030 года. Кроме того, топливом будут обеспечиваться временные заправочные пункты терминально-логистических центров