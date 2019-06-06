Отпуская ребёнка одного на тверской водоём, вы рискуете его жизнью

Наступившая неделя преподнесла жителям Тверской области тропический подарок. Температура воздуха достигла практически +30 градусов, а берега рек и водоемов заполнились любителями позагорать и понежиться на солнце. 6 июня сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Тверской области отправились в рейд по Волге в поисках нарушителей. Пригласили с собой и журналистов.

Что может быть лучше, чем в погожий день погреться на солнышке, а потом охладиться в прохладной воде? С этой мыслью точно солидарны те люди, что в знойный четверг заполонили не только городской пляж, но и несколько стихийных, при этом уже излюбленных площадок, расположенных с обеих сторон Волги. И не беда, что официального пляжа в Твери нет, а те, что есть, очень далеки от цивилизованного отдыха. Желание искупаться и близость тверских рек - Волги, Тверцы, Тьмаки - берут верх.

Горожане не только загорают, но уже и купаютсяФото: Альберт БОЙКОВ

Периодически по Волге проплывает судно ГИМС, с которого спасатели зорко наблюдают за отдыхающими.

- Первая группа риска - это взрослые, которые употребили алкоголь. 70% несчастных случаев на воде связаны именно с ними. Вторая - это дети, находящиеся на берегу без контроля взрослых, - рассказывает начальник группы патрульной службы №5 ФКУ «Центр ГИМС» МЧС России по Тверской области Олег Пиунов.

Любителям поплавать в местах неорганизованного отдыха надо обязательно знать, что характер дна там неизвестен, поэтому нырять нельзя ни в коем случае.

Если со взрослыми любителями выпить и поплавать уже вряд ли что-то поделаешь, то с детьми всё иначе. Первых юных нарушителей мы заметили у Тверецкого моста.

Через несколько минут ребята скрылисьФото: Альберт БОЙКОВ

Ребятня нас тоже увидела, и им не оставалось ничего, кроме как ждать. Они, конечно, могли пуститься наутек, но впали в ступор. Как только лодка причалила к берегу, инспектор начал их отчитывать. На юных купальщиков вразумления человека в форме с низким голосом произвели внушительное впечатление. А когда разговор зашел о родителях, полиции и штрафе, ребята в спешке начали собирать вещи, чтобы уйти. Видимо, школьников очень впечатлила встреча, так как один из них чуть не забыл на берегу свой самокат. Заметим, что за своеволие своего чада вблизи воды родители рискуют получить штраф до двух тысяч рублей.

Уже возвращаясь на базу ГИМС, мы вновь обнаружили подростков-нарушителей. Ребята прыгали с пирса в Волгу, чего делать категорически нельзя. Тут же школьникам была прочитана лекция, аналогичная предыдущей, после чего мальчишки ретировались.

Только в мае на водных объектах Тверской области погибли 9 человек. Среди них были как взрослые, так и дети. 31 мая 11-летняя девочка упала в воду Нижне-Негочанского водохранилища, что в Кувшиново, и выбраться оттуда уже не смогла.

НА ЗАМЕТКУ

Как оказать помощь

Большинство трагедий с купальщиками, особенно с детьми, произошли в непосредственной близости от людей. Просто не все способны распознать тонущего человека, ожидая, что он будет кричать, махать руками и звать на помощь, как это показывают в кино.

Поэтому вот признаки тонущего человека:

- голова находится воде, а рот у самой поверхности;

- может то плыть, то останавливаться;

- голова откинута назад, рот открыт;

- не может сфокусироваться, глаза «стеклянные»;

- глаза закрыты;

- волосы закрывают лоб и глаза;

- человек находится на плаву только за счет рук, без участия ног;

- дыхание становится частым и поверхностным, потерпевший хватает воздух ртом;

- человек пытается плыть, но при этом остается на одном месте;

- тонущий пытается перевернуться на спину.

Если вы увидели тонущего человека, сразу вызывайте экстренные службы, после чего, только если уверены в своём умении плавать, можете попытаться спасти его.

Также бросьте ему плавающий предмет, ободрите и позовите на помощь окружающих. Добираясь вплавь, обязательно учтите течение реки. Если тонущий не может контролировать свои действия, подплывите сзади и, схватив за голову под руку или за волосы, буксируйте к берегу.

Оказавшись на суше, если человек без сознания, освободите его дыхательные пути от воды. Для этого необходимо положить пострадавшего животом на колено либо просто положить на живот головой вниз. Затем встряхните его несколько раз. Ребенка или подростка можно взять за ноги и потрусить головой вниз. Если состояние спасенного не улучшилось, проведите искусственную вентиляцию легких и сделайте непрямой массаж сердца.

Делается массаж так: всем телом, а не руками, надавливаете на середину грудины. Частота надавливаний - 100 раз в минуту. Через каждые 30 надавливаний делайте два вдоха рот в рот. Продолжайте делать массаж до приезда «скорой».