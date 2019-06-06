2019-06-06T17:03:21+03:00
Политика

Инвестор планирует вложить в АПК Тверской области 13 миллиардов рублей

Возможность столь масштабных инвестиций обсудили на Петербургском экономическом форуме
Алина ПЕТРОВА
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На встрече. Фото: пресс-служба ПТОНа встрече. Фото: пресс-служба ПТО
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6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Днем глава региона провёл встречу с президентом ООО Группа компаний «Кабош» Дмитрием Матвеевым. Как поясняют в правительстве Тверской области, инвестор рассматривает возможность реализовать на территории Верхневолжья проект в сфере молочного животноводства. Речь идёт о возможном строительстве нескольких молочно-товарных комплексов. Инвестору необходимы земли для заготовки кормов. Прежде всего, будут рассматриваться участки сельхозназначения, которые в настоящее время не используются и которые можно ввести в оборот.

- Развитие АПК — один из приоритетов для экономики Верхневолжья. В регионе уже действуют крупные агропромышленные площадки, отрасль обладает большим потенциалом для инвестиций. Область готова поддерживать инвесторов, предоставлять им льготы, — отметил Игорь Руденя.

На первом этапе предполагается строительство двух молочно-товарных комплексов на 4300 голов крупного рогатого скота каждый, козьей и овечьей ферм по 5000 голов каждая, телятников на 40000 голов. Ожидаемый объём инвестиций — 13 млрд рублей. Также планируется создание производства сыра, финансирование проекта превысит 27 млрд рублей.

На площадке ПМЭФ-2019 Игорь Руденя также обсудил развитие проектов в АПК со Штефаном Дюрром, основателем холдинга «ЭкоНива».

Справка «КП»:

Группа компаний «Кабош» является одним из крупнейших агрохолдингов России. Основные направления деятельности — производство молока, сыров, выращивание овощей в закрытом грунте. В состав ГК «Кабош» входит 4 предприятия на территории Псковской области, имеется 60 тыс. га земель для выращивания собственных кормов для животных, поголовье коров составляет 10 тыс. голов, площадь собственных теплиц - 6 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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