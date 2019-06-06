2019-06-06T13:36:38+03:00
Политика

ПМЭФ-2019: оператор сотовой связи поможет Тверской области улучшить телемедицину, безопасность и интернет

Власти региона и «ВымпелКом» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики
Алина ПЕТРОВА
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Стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Фото: правительство Тверской областиСтартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Фото: правительство Тверской области
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6 июня стартовала основная деловая программа Тверской области на Петербургском международном экономическом форуме-2019. Делегацию региона возглавляет губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В первый день форума заключено соглашение о сотрудничестве Тверской области и компании «ВымпелКом» в сфере цифровой экономики. Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Василь Лацанич. Стороны уже обсудили детали реализации соглашения.

- Наше сотрудничество направлено на использование современных информационных и телекоммуникационных технологий в сфере комплексной безопасности. В рамках соглашения планируется обеспечить устойчивой связью объекты и элементы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», повысить эффективность контроля за потоком иностранных мигрантов, а также развивать сервисы информационной безопасности», — отметил Игорь Руденя.

Ещё одно важное направление взаимодействия связано с развитием телемедицины. В одном из муниципалитетов Тверской области будет реализован пилотный проект в этой сфере, в дальнейшем опыт планируется распространить в других городах и районах. Онлайн-консультирование врачей местных больниц специалистами ведущих медицинских центров региона и страны позволит повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи жителям Верхневолжья.

В рамках соглашения «Вымпелком» намерен развивать телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе в сельской местности. Кроме того, предусмотрено создание зон свободного доступа к Wi-Fi в городах Тверской области.

Также совместно с компанией планируется проводить геомаркетинг в туристической отрасли региона. Это даст позитивный экономический эффект для развития туриндустрии Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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