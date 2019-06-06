2019-06-06T13:07:24+03:00
Политика

В Твери на проблемы парламентаризма посмотрели с научно-практической точки зрения

Городская дума отмечает 25-летний юбилей
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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На конференции.На конференции.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Жарким утром 6 июня в зале музшколы на площади Славы собрались депутаты гордумы разных созывов, студенты профильных отделений тверских вузов, общественники, любопытствующие. В зал июньский зной не проникал: работали кондиционеры. Сцена нарядно украшена в бордово-белой гамме. «Тверской Думе 25 лет», - оповещает баннер. 7 июня городской парламент отмечает четвертьвековой юбилей, а днем ранее - предваряющая его научно-практическая конференция.

От слова «конференция» веет чем-то скучным, но здесь было совсем не так. По бумажкам никто не читал, много шутили, интересно рассказывали.

- Жители ждут, чтобы Дума была не только интерфейсом между властью и народом, но и способствовала реализации программ, которые реально улучшат жизнь в городе. И тогда будет позитив к власти. И мы будем говорить, что Тверь - город, в котором классно жить, - выступление председателя городской Общественной палаты, в прошлом депутата гордумы Вадима Рыбачука было живым и изобиловало экспрессивными оборотами.

На выступлении председателя Тверской областной общественной организации ветеранов государственной и муниципальной службы Владимира Барышева будущие госслужащие, достав телефоны, полезли было посмотреть, что нового в соцсетях. Докладывал он об основных вехах развитиях Тверского народовластия. Но потом передумали: тема хоть и историческая, но оказалась интересной.

- Как говорят юристы, 25 лет - не срок, - заметила со сцены заведующая кафедрой конституционного, административного и таможенного права ТвГУ Нана Антонова. Она рассказывала об особенностях правового обеспечения муниципального управления. В целом же все докладчики сходились на том, что Тверь - очень милый и чистый город, в котором хочется жить.

- В городе все неплохо. Это не мое субъективное мнение. Ко мне часто приезжают в гости друзья из других городов. Говорят, красивый, хороший, чистый город. И не потому, что хотят мне польстить, это искренняя оценка, - заметил модерировавший конференцию глава городской Думы Евгений Пичуев.

После торжественной части участникам предстояло поработать в секциях, где обсуждались актуальные вопросы стратегического планирования развития городов; повышение информационной открытости деятельности представительных органов власти в муниципалитетах; городское самоуправление.

Как и полагается, итогом конференции стала резолюция. В ней все абсолютно серьезно и официально: о городском самоуправлении, его развитии, перспективах.

На конференции. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На конференции.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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