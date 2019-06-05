2019-06-05T20:02:01+03:00
Политика

Строительство северного обхода Твери обсудят на площадке ПМЭФ-2019

О проекте на Форуме расскажет губернатор региона Игорь Руденя
Алина ПЕТРОВА
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На Питерском форуме поговорят о тверских дорогах.На Питерском форуме поговорят о тверских дорогах.
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Деловой обед государственной компании «Автодор» пройдет на площадке Петербургского экономического форума 6 июня. Говорить здесь будут о реализации региональных проектов государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. В мероприятии примет участие глава Верхневолжья Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется, что в ходе встречи будет, в том числе, обсуждаться вопрос о строительстве северного обхода Твери.

Предполагается, что проект будет осуществлен на завершающем этапе создания скоростной трассы М-11. Договоренности о начале проектирования обхода были озвучены на площадке Российского инвестиционного форума в феврале этого года в ходе встречи Игоря Рудени с председателем правления ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко. Новый раунд переговоров направлен должен ускорить старт работ по стратегически важному для региона проекту.

Кстати, дорожная тема – одна их ключевых в повестке главы тверского региона в рамках посещения Форума. По инициативе Игоря Рудени разработаны и утверждены региональные стандарты ведения дорожных работ, основанные на федеральных критериях качества. Определены приоритетные объекты, в их числе, дороги, которые активно используются населением, ведут к инвестиционным площадкам и туристическим объектам.

- Строительство северного обхода даст возможность завершить строительство транспортного кольца вокруг Твери. Таким образом, мы сформируем очертания современной тверской агломерации. Это будет новый этап развития города, повысится транспортная доступность в регионе, появятся переходы через Волгу со стороны Москвы, появится возможность объезда города грузовым транспортом. И, конечно, это новое развитие территорий сельскохозяйственного назначения, жилищного строительства в сторону Кимр, Рамешек, Бежецкого района, – озвучил Игорь Руденя.

Справка «КП»:

В 2019 году планируется провести работы на 104 км автодорог регионального значения и 33,4 км – местного, в агломерации Твери. В настоящее время по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями заключены контракты на общую сумму 2,114 млрд рублей, что составляет 74,7% от общего объема финансирования регионального проекта в текущем году. Продолжаются конкурсные процедуры и заключение контрактов с подрядными организациями по остальным объектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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