В экологическом рейтинге России Тверская область на 59-м месте из 85

Наверное, главная составляющая благоприятной жизни людей - это экология. Именно от неё зависит здоровье человека, которое, в свою очередь, даёт ему возможность созидать. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» вместе с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года. Заметим, что этот рейтинг рассчитывается и публикуется четыре раза в год начиная с 2008 года.

Методика составления отчета достаточно сложная, ведь он состоит из 22 различных индикаторов. Кроме того, напротив каждого из пунктов могут стоять минусы и/или плюсы, которые характеризуют работу по данному направлению.

Так, в Твери самый «заплюсованный» пункт – «Образование и культура». При наведении мышкой на плюсы всплывают ссылки на материалы СМИ о различных мероприятиях, посвященных экологии. Среди них можно найти информацию о посещении тверскими волонтерами Совета Федерации или об участии восьмиклассников в экологическом уроке.

Больше всего минусов (три) в индикаторе «Биоресурсы». Один из них, в частности, был поставлен за вырубку леса на озере Пудоро в Вышневолоцком районе. Вырубка в итоге была признана незаконной. Об этом на своих страницах «КП»-Тверь» не только рассказала, но и сподвигла проверяющие органы исследовать проблему и дать свои оценки.

По целому ряду пунктов Тверской области вообще не поставили никаких оценок. Среди них «Наука и инновации», «Земельные ресурсы и почва», «Атмосфера, воздух» и другие.

Директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков рассказал, что на этот раз были изменены правила приема и обработки информации, которая поступала из регионов. Раньше приходили огромные объемы информации об «условно значимых экологических событиях», за счет чего отправители пытались поднять свой рейтинг. Но сказать - не значит сделать. Именно поэтому было принято решение ограничить количество принимаемых новостей от каждого региона до 30 за отчётный период.

Что касается итогового «расклада сил», то в нем Тверская область оказалась на 59-м месте из 85 возможных. Это, конечно, грустно, но есть и места, где экологическая обстановка заметно хуже. Выше нас оказалась Мордовия, а ниже - Республика Башкортостан.

Наших соседей в рейтинге разбросало неслабо. Московская область оказалась на 79-м месте, Ярославская – на 24-м, Вологодская – 26-м, Новгородская – 46-м, Смоленская – 37-м, Псковская – 52-м.

Самыми чистыми регионами, по мнению составителей рейтинга, стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. Самыми грязными - Иркутская, Челябинская и Свердловская области.