2019-06-05T17:35:42+03:00
Общество

В экологическом рейтинге России Тверская область на 59-м месте из 85

Оценка обновляется четыре раза в год
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В Тверской области с экологией не хорошо и не плохоВ Тверской области с экологией не хорошо и не плохоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Наверное, главная составляющая благоприятной жизни людей - это экология. Именно от неё зависит здоровье человека, которое, в свою очередь, даёт ему возможность созидать. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» вместе с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года. Заметим, что этот рейтинг рассчитывается и публикуется четыре раза в год начиная с 2008 года.

Методика составления отчета достаточно сложная, ведь он состоит из 22 различных индикаторов. Кроме того, напротив каждого из пунктов могут стоять минусы и/или плюсы, которые характеризуют работу по данному направлению.

Так, в Твери самый «заплюсованный» пункт – «Образование и культура». При наведении мышкой на плюсы всплывают ссылки на материалы СМИ о различных мероприятиях, посвященных экологии. Среди них можно найти информацию о посещении тверскими волонтерами Совета Федерации или об участии восьмиклассников в экологическом уроке.

Больше всего минусов (три) в индикаторе «Биоресурсы». Один из них, в частности, был поставлен за вырубку леса на озере Пудоро в Вышневолоцком районе. Вырубка в итоге была признана незаконной. Об этом на своих страницах «КП»-Тверь» не только рассказала, но и сподвигла проверяющие органы исследовать проблему и дать свои оценки.

По целому ряду пунктов Тверской области вообще не поставили никаких оценок. Среди них «Наука и инновации», «Земельные ресурсы и почва», «Атмосфера, воздух» и другие.

Директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков рассказал, что на этот раз были изменены правила приема и обработки информации, которая поступала из регионов. Раньше приходили огромные объемы информации об «условно значимых экологических событиях», за счет чего отправители пытались поднять свой рейтинг. Но сказать - не значит сделать. Именно поэтому было принято решение ограничить количество принимаемых новостей от каждого региона до 30 за отчётный период.

Что касается итогового «расклада сил», то в нем Тверская область оказалась на 59-м месте из 85 возможных. Это, конечно, грустно, но есть и места, где экологическая обстановка заметно хуже. Выше нас оказалась Мордовия, а ниже - Республика Башкортостан.

Наших соседей в рейтинге разбросало неслабо. Московская область оказалась на 79-м месте, Ярославская – на 24-м, Вологодская – 26-м, Новгородская – 46-м, Смоленская – 37-м, Псковская – 52-м.

Самыми чистыми регионами, по мнению составителей рейтинга, стали Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай. Самыми грязными - Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У меня нет претензий к режиссеру»: Темнокожий ликвидатор аварии на ЧАЭС рассказал о своем отношении к сериалу «Чернобыль»
Игорь Хиряк, ставший героем Интернета после скандала с британской сценаристкой, поделился с «КП», как сложилась его жизнь после катастрофы под Припятью
Новости 24
На трассе М-10 в Тверской области столкнулись три большегруза
На улице в Твери умер мужчина
Житель Тверской области избил своего потенциального тестя и отправился в колонию
Тверские выпускники сдали ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детского отдыха в Тверской области
Новую площадку для скейтбординга устанавливают в микрорайоне "Южный" Твери
Жителя Тверской области осудили из-за "наркотического наслоения"
Поликлиника Детской ОКБ проведет бесплатный прием для иногородних жителей Тверской области
За неиспользование сельхозземель в Тверской области собственник заплатит штраф
«Тверь Водоканал» не устанавливает фильтры воды в квартирах
Администрация Твери опубликовала перечень самых опасных дорог
В Тверской области задержали девушку с наркотиками
Безработный мужчина обокрал баню жительницы Андреаполя в Тверской области
Спасатели помогли детям снять котенка с дерева в Твери
Житель Тверской области нарубил елей без малого на три миллиона рублей
В Твери под Новым мостом закрасили граффити с изображением музыканта Сергея Локтева
Свалку удобрения в Тверской области убрали
В Твери женщина пострадала из-за резкого маневра водителя машрутки
В Тверской области обнаружено тело неизвестной женщины
Муж и жена заплатят штраф за то, что ругались матом на остановке в Твери
В Тверской области иномарка врезалась в лося, водитель погиб