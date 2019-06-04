На летней подработке в Твери подростку вряд ли удастся заработать больше 11 280 рублей

Прощай, школа - привет, работа! С окончанием учёбы многих подростков и их родителей ждёт новое беспокойство: найти для школьника подработку на лето. Да такую, чтобы чадо не перетрудилось сверх нормы и по зарплате не обманули.

Проще и надёжнее всего обратиться к банку вакансий Тверской службы занятости, что и сделала «КП»-Тверь». Для подростков до 18 лет там обнаружилось 126 вакансий (на 4 июня, 15:00) - как в Твери, так и в районах области.

О ЗАРАБОТКАХ

Районные вакансии разнообразием должностей и окладов не блещут: в основном предлагают потрудиться в качестве разнорабочего, уборщика или подсобного рабочего в школах, больницах, музеях, санаториях, на муниципальных предприятиях и в некоторых коммерческих компаниях. Ставка везде одна - 11 280 рублей. Это утверждённый МРОТ - минимальный размер оплаты труда.

Вакансии в Твери, официально представленные на сайте центра занятости, лишь немного разнообразнее. Тот же МРОТ можно получить, устроившись агентом в тверской филиал мобильного оператора или дворником в больницу.

Немного больше получится заработать, например, в колл-центре, консультируя звонящих на предмет правильного оформления документов. Изначально вакансия предлагала зарабатывать от 18,5 до 20 тысяч рублей, но по телефону нам уточнили, что подростку, устроившемуся, согласно законодательству, на неполный рабочий день, будут платить около 16 300 рублей, при условии, что работать он будет прилежно и без прогулов.

Вакансия переплётчика на полиграфическом предприятии предлагает заработок в 15 000 рублей. Зарплату с формулировкой «от 15 тысяч» обещает вакансия оператора на линии пищевой продукции.

Но в большинстве случаев указанные заработки не уходят далеко за пределы МРОТ.

МИНУЯ СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

Можно поискать работу и на специализированных сайтах объявлений или обзвонить организации, которым часто требуются работники, - рекламные конторы, колл-центры, кафе. Но помните: устроившись на работу, информация о которой размещена на сайте центра занятости, вы получаете гарантию законного трудоустройства по Трудовому кодексу. А значит, можете рассчитывать на соблюдение трудовых прав. Подтвердятся ли обещания работодателя с обычного сайта объявлений, вы во многих случаях сможете узнать только на свой страх и риск.

Обычно несовершеннолетним предлагают поработать летними официантами, промоутерами, раздающими на улицах листовки, или расклейщиками объявлений. Причём при непосредственном общении с работодателем (это в лучшем случае) или в момент получения первой зарплаты (а тут увы и ах!) выясняется, что правила предусматривают систему сложновыполнимых условий или штрафов. В итоге на руки вы можете получить меньше того, на что рассчитывали.

Кстати, поиск в интернете по запросу «работа для подростка в Твери» хорошего результата, скорее всего, не даст. Если уж вы решили искать подработку таким образом, лучше обзвоните компании, которые теоретически могут предложить такую работу, и узнайте, принимают ли они школьников.

Вот примеры вакансий, которые нашла «КП»-Тверь»:

- Расклейщик объявлений, трудоустройство неофициальное. Оплата: 3-4 рубля за каждое объявление. Необходим фотоотчёт.

- Почтальон-курьер: распространение квитанций, писем, газет, листовок + расклейка объявлений. Назвать заработок, даже примерный, не смогли: «в зависимости от загруженности работой на вашем участке».

- Официант или промоутер (работа в ростовой кукле) в сети кафе быстрого питания. Необходимо оформление медицинской книжки. Трудоустройство по ТК. Зарплата - по результатам собеседования в зависимости от полноты рабочего дня.

НА ЗАМЕТКУ

Центр занятости населения города Твери: ул. Вагжанова, д. 7, корп. 1.

Телефон (4822) 34-90-39.

Электронный банк вакансий: trudzan.tverreg.ru