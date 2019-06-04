2019-06-04T12:58:48+03:00
Политика

Под индустриальный парк «Эммаусс» под Тверью выделят более 1,6 тыс. га

Так решили в правительстве региона
Алина ПЕТРОВА
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«Эммаусс» и «Боровлёво-3» станут государственными индустриальными парками Тверской области. Фото: пресс-служба ПТО«Эммаусс» и «Боровлёво-3» станут государственными индустриальными парками Тверской области. Фото: пресс-служба ПТО
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На заседании Межведомственной комиссии при Правительстве региона по земельным отношениям, прошедшем 4 июня, основным вопросом повестки дня стало выделение участков площадью более 1,6 тыс. га в Эммаусском сельском поселении под производственную зону для создания индустриального парка «Эммаусс».

Председательствовал губернатор Игорь Руденя. Обращаясь к коллегам, он подчеркнул – с формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Верхневолжье.

В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Земли на этих территориях находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой.

«Эммаусс» и «Боровлёво-3» станут государственными индустриальными парками Тверской области. На их создание планируется получить около 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. В «Боровлёво-3» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15-20 резидентов, в «Эммауссе» – 8-10 резидентов.

Справка «КП»:

В Тверской области сейчас действуют шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к коллегам, он подчеркнул – с формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Верхневолжье. Фото: пресс-служба ПТО

Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к коллегам, он подчеркнул – с формированием новых промышленных площадок связано развитие инвестиционных процессов в Верхневолжье. Фото: пресс-служба ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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