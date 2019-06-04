Тверская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

Форум пройдет 6-8 июня в северной столице. Делегацию от Верхневолжья возглавит губернатор Игорь Руденя.

Как поясняют в пресс-службе областного правительства, глава региона проведёт ряд деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве правительства Тверской области с ведомствами и крупными компаниями.

- Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион, – заметил в преддверии форума Игорь Руденя.

В экспозиции ПМЭФ будет размещён стенд Тверской области, где центральным станет проект «Государева дорога». Его планируется реализовывать совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областями. На площадке ПМЭФ будет подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с этими регионами, а также Федеральным агентством по туризму. Цель проекта – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

Справка «КП»:

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.