Зубцовский район Тверской области ориентирован на развитие

В Зубцовской центральной районной больнице завершен капитальный ремонт хирургического отделения. На проведение работ и закупку оборудования было выделено 14 миллионов рублей.

Контроль за расходованием средств стал одной из тем рабочей поездки председателя Законодательного Собрания Тверской области Сергея Голубева в Зубцовский район.

Своей очереди на ремонт отделения хирургии Зубцовская ЦРБ ждала давно. Работы начались в прошлом году.

- Сделали то, что планировали в рамках капитального ремонта, - говорит главный врач Зубцовской центральной районной больницы Татьяна Соколова. - Приобрели часть оборудования в оперблок. Сейчас готовим документы (они практически уже готовы) для закупки еще одной партии оборудования и капитального ремонта терапии.

В районной больнице недавно завершён ремонт хирургического отделения. Фото: пресс-служба ЗСТО

В ЦРБ также замены окна, двери, полы и вся сантехника, установлены лифты. В ближайших планах – благоустройство территории, прилегающей к больнице, в первую очередь - перед главным входом.

В рамках рабочей поездки спикер областного парламента также посетил кинотеатр «Космос». Здание нуждалось в ремонте, и несколько лет назад здесь начались поэтапные работы. За это время с помощью депутатов Заксобрания были заменены кресла в зале, капитально отремонтирован пол. В текущем году сделана сцена, что очень важно: ведь «Космос» - это не только кинотеатр, по сути, это еще и Дом культуры. Увы, для полноценных театральных выступлений прежняя сцена не могла использоваться.

- Здесь мы здесь проводим фестивали, праздники, концерты. Кинотеатр у нас очень востребован и заполняемость стопроцентная, - рассказал начальник отдела культуры администрации Зубцовского района Владимир Кропивницкий.

Сцену укрепили и расширили - фактически возвели заново. Первый спектакль здесь пройдёт уже пятого июня: в Зубцов приедет Тверской театр кукол.

Ещё одним пунктом рабочего визита стал реализуемый в районе довольно крупный инвестиционный проект - строительство завода по обработке мрамора и гранита. Масштаб впечатляет: 14 тысяч квадратных метров производственных площадей. Предприятие полного цикла.

На стройплощадке завода. Фото: пресс-служба ЗСТО

Пока - в стадии котлована и фундамента, но уже к осени планируется завершить строительные работы и начать выпуск продукции. Со сбытом трудностей не ожидается. Отвечая на вопрос по поводу конкурентов, генеральный директор предприятия «Белый камень» Сергей Дундуков был вполне оптимистичен.

- Конкуренты…Есть, конечно, но серьёзных я не вижу. На российском рынке их точно нет. Всё, что сейчас в России используется, это, в основном, импорт, - пояснил он. На заводе, по крайней мере на начальном этапе, будет использоваться привозное сырьё, но в районе есть собственное месторождение и, если качество устроит, то будет использоваться и местный материал - пока идут лабораторные исследования.

- Безусловно, район развивается. Есть, конечно, и проблемы, но с точки зрения ремонта социальных учреждений, с точки зрения появления нового индустриального кластера можно говорить о том, что развитие идёт, - прокомментировал итоги поездки председатель областного парламента Сергей Голубев.