2019-06-03T14:10:01+03:00
Общество

В «угадайку» на ЕГЭ по русскому языку выпускники больше не играют, а в приметы по-прежнему верят

В Тверской области прошёл самый массовый экзамен - единый госэкзамен по русскому языку
Виктория ТУШКОВА
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Перед экзаменом выпускники особо не волновались - кто-то уверен в знаниях, в кому-то удачу сулит денежка под пяткой левой ноги.Перед экзаменом выпускники особо не волновались - кто-то уверен в знаниях, в кому-то удачу сулит денежка под пяткой левой ноги.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Финальную проверку знания русского языка проходят абсолютно все выпускники независимо от того, лириками они видят себя в дальнейшем или физиками. 3 июня 2019 года за парты в пунктах проведения ЕГЭ в Тверской области сели 5769 ребят, выпускников этого года. Им предстояло выполнить 25 заданий, каждое из которых оценивается определённым количеством баллов. Для получения аттестата о законченном среднем образовании на экзамене по русскому языку достаточно набрать 24 балла, но для возможности подавать документы в вуз - не менее 36. Однако каждый вуз вправе поднять планку по своему усмотрению.

- Экзамен по русскому языку состоит из различных по уровню сложности и форме заданий. В «угадайку» никто больше играть не может: так называемые тесты выведены из системы экзаменационных заданий по всем предметам, - посвятила «КП»-Тверь» в тонкости экзаменационного испытания консультант Министерства образования Тверской области Наталья Тарасова. - Отвечая на вопросы, ребята продемонстрируют знание грамматики и орфографии, напишут эссе.

Наталья Тарасова рассказала, что никаких тестов с возможностью угадать ответ теперь в экзамене нет Фото: Виктория ТУШКОВА

Наталья Тарасова рассказала, что никаких тестов с возможностью угадать ответ теперь в экзамене нетФото: Виктория ТУШКОВА

Экзаменационные материалы составлены таким образом, чтобы выпускник смог показать знание родного языка со всех сторон, включая умение образно выражать свои мысли, грамотно формулировать точку зрения, видеть проблематику, скрытую в литературном тексте.

Оценивают выполнение заданий два эксперта, а в случае расхождения мнений привлекается третий. Однако такое бывает крайне редко, заверила Наталья Тарасова. Все эксперты - очень опытные специалисты и постоянно проходят необходимые повышения квалификации.

Результаты экзамена станут известны не позднее 20 июня, но, как пообещали в Министерстве образования региона, если обработанные работы поступят к ним раньше срока, специалисты постараются опубликовать их как можно быстрее.

Важно помнить, что в случае несогласия с результатами экзамена у выпускника будет только два дня с момента обнародования результатов на то, чтобы подать апелляцию. Вся оперативная информация о работе конфликтной комиссии публикуется на сайте Министерства образования Тверской области в разделе «Конфликтная комиссия», а также в группе «ЕГЭ в Тверской области» в социальной сети «Вконтакте».

В организационных моментах ЕГЭ-2019 по русскому языку ничего не поменялось. Школьники по-прежнему оставляют все свои вещи и телефоны за пределами аудиторий, после чего лишь с паспортом и ручкой проходят через рамку металлодетектора.

В тверской школе № 14, где удалось поприсутствовать журналистам, прохождение рамки было едва ли не самым серьёзным и напряжённым моментом во всём экзамене. Строгая дама, надзиравшая за процессом, щепетильно контролировала, не слишком ли резво приближаются к рамке мальчишки и девчонки, с правильной ли точки входят они в металлодетектор, не машут ли руками.

Оказывается, рамку пройти не так и легко: и скорость нужно соблюсти, и руками сильнее положенного не размахивать Фото: Виктория ТУШКОВА

Оказывается, рамку пройти не так и легко: и скорость нужно соблюсти, и руками сильнее положенного не размахиватьФото: Виктория ТУШКОВА

По завершении важной процедуры школьники рассаживаются в аудиториях согласно заранее составленным спискам. Ребятам даётся время успокоиться и прийти в себя, немного поболтать. Выяснилось, что не чужды современным выпускникам традиционные суеверия. В аудиториях нашлось несколько человек, положивших себе в обувь, под пятку, денежку на удачу. Правда, если раньше это был пятачок, то ныне тарифы выше: успех на экзамене теперь сулит сотенная купюра. Некоторые суеверия и вообще переместились в цифровое пространство: самая распространённая примета удачного экзамена - специальная аватарка в социальных сетях.

Помогает это или нет, но русский язык тверским ребятам обычно даётся легко. По словам Натальи Тарасовой, этот предмет в Тверской области из год в год сдают весьма успешно.

Анна из 42-й школы - одна из немногих в аудитории, кому русский язык нужен, как профильный предмет: девушка планирует связать жизнь с филологией и литературным творчеством Фото: Виктория ТУШКОВА

Анна из 42-й школы - одна из немногих в аудитории, кому русский язык нужен, как профильный предмет: девушка планирует связать жизнь с филологией и литературным творчествомФото: Виктория ТУШКОВА

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работают горячие линии для консультирования и жалоб:

региональная горячая линия: (4822) 32-06-19;

телефон Рособрнадзора: (495) 984-89-19;

телефон доверия ЕГЭ: (495) 104-68-38.

Всю информацию о сроках и правилах проведения ЕГЭ-2019 также можно найти на сайте www.ege.edu.ru. На этом же сайте школьники могут проверить результаты сдачи экзаменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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