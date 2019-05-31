2019-06-03T11:54:00+03:00
Общество

Калининская АЭС – лидер среди АЭС России в области обеспечения культуры безопасности

Калининская АЭС, филиал АО «Концерн Росэнергоатом», занимает лидирующую позицию по интегральному показателю состояния культуры безопасности* по итогам первого квартала текущего года.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Совещание руководства КАЭС с первым заместителем Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александром ШутиковымСовещание руководства КАЭС с первым заместителем Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александром Шутиковым
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Эти данные были озвучены 29 мая 2019 г. в ходе рабочего визита на предприятие первого заместителя Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова.

«Калининская АЭС заслуженно была выбрана одной из двух лучших станций концерна в области культуры безопасности в 2018 году, - прокомментировал Александр Шутиков. – И в этом году видно, что коллектив атомной станции не снижает темпов. Заинтересованность, инициатива, проявление лидерских позиций и лидерских качеств руководства станции, которые передаются на все уровни управления, заметны. И мы ставим в пример Калининскую АЭС всем в целом по концерну».

Лидирующую позицию по итогам первого квартала удалось достичь благодаря целенаправленной и последовательной работе всего коллектива атомной станции. Наибольший вклад в итоговое значение внесли показатели постоянных улучшений культуры безопасности на Калининской АЭС. К ним относятся количество внедренных и принятых к реализации предложений оперативного персонала по совершенствованию эксплуатации, количество положительных практик, размещенных в информационной системе учета опыта эксплуатации и принятых к реализации на других АЭС и ряд иных показателей.

В рамках посещения Калининской АЭС Александр Шутиков провел совещания с руководством атомной станции и начальниками основных производственных подразделений, где состоялось совместное обсуждение вопросов, связанных с развитием культуры безопасности и интегрированной системы управления. Также А.Шутиков совершил обход технологических помещений энергоблока №1 Калининской АЭС.

Обсуждение рабочих моментов

Обсуждение рабочих моментов

Улучшений культуры безопасности на Калининской АЭС одна из ключевых задач

Улучшений культуры безопасности на Калининской АЭС одна из ключевых задач

*Интегральный показатель состояния культуры безопасности состоит из суммы трех показателей: показателя существенных недостатков, показателя базового уровня культуры безопасности, показателя динамики изменений культуры безопасности.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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