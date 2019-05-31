Реальные денежные доходы горожан показали нереальный рост

Зарплата не поспевает за ростом цен, премии сокращают, коммуналка душит. Давно ли вы слышали или сами говорили что-то подобное? Полагаем, что нет. Конечно, нельзя равнять всех под одну гребёнку, но с тем, что тучные времена пока не настали для большинства простых врачей, учителей, офисных служащих или рабочих, спорить сложно.

Весьма обнадёживающе выглядит на этом фоне новая статистика, опубликованная Тверьстатом. Оказывается, наши доходы пусть понемногу, но растут. Так среднедушевой доход жителя Твери за первый квартал 2019 года вырос по сравнению с тем же периодом 2018-го на 13,1%, составив в денежном выражении 25 677 рублей в месяц.

А реальный доход горожанина (те материальные и нематериальные ресурсы, которые остаются после уплаты всех обязательных налогов, сборов, взносов и т. д.) вырос на 6,2%.

Живём, выходит! Учитывая, что за первый квартал нынешнего года в сравнении с первым кварталом прошлого в целом по России реальные доходы населения роста не показали, а наоборот, снизились на 2% (об этом говорит отчётность Росстата), положение тверичан выглядит завидным.

Почему люди жалуются на падение доходов, а по официальной статистике они растут, объяснил «КП»-Тверь» директор института экономики и управления ТвГУ Давид Мамагулашвили.

- Статистические показатели рассчитываются по определённым методикам. Долгое время статистика использовала одни и те же установленные способы расчёта, но в последнее время используются методики, дающие наиболее оптимистичные показатели. Посчитают по одной методике - всё не очень хорошо. По другой - уже вполне оптимистично, - рассказал Давид Ильич. - Важно ещё и то, что любой человек, изучая статистику, должен смотреть не только показатель роста дохода, но и сопоставить его с показателем динамики расходов. Вот тогда мы и увидим, что на самом деле никакого роста нет. В нынешней ситуации, по моему мнению, у нас нет ни роста, ни серьёзного падения.

Действительно, по данным того же отчёта Тверьстата, мы видим, что среднедушевые потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг) в первом квартале нынешнего года по сравнению с первым кварталом 2018-го тоже выросли. Причём с опережением роста реальных доходов: рост расходов зафиксирован на уровне 8,8%. В денежном выражении средние потребительские траты жителя Твери в первом квартале составили 21 343 рубля в месяц.