2019-06-03T16:23:48+03:00
Политика

Пушкинский праздник поэзии в селе Берново в Тверской области собрал почитателей таланта великого русского гения со всей России

В торжествах принял участие председатель Законодательного Собрания Тверской области
Алина ПЕТРОВА
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Торжества в Берново традиционно очень красочные и запоминающиеся. Фото: пресс-служба ЗСТОТоржества в Берново традиционно очень красочные и запоминающиеся. Фото: пресс-служба ЗСТО
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Программа праздника, проводимого с 1970 года, как всегда, была насыщена разнообразными мероприятиями. Гости всех возрастов могли принять участие в конкурсах, приобрести сувениры, совершить экскурсию по музею, просто погулять по великолепному старинному парку.

Торжество начиналось уже на самом входе в усадьбу Вульфов, в которой Александр Сергеевич бывал несколько раз и где создал такие бессмертные шедевры, как «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одну из глав «Евгения Онегина». Здесь, в кругу друзей, он черпал новые силы, искал вдохновения в красотах местной природы.

Гостей праздника встречали фольклорные ансамбли «Вересень» и «Жаворонушки» Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова. Юные чтецы соревновались в чтении произведений А.С. Пушкина, народные коллективы исполняли песни и романсы на стихи поэта, в доме Юргеневых был представлен спектакль. Всего на территории усадьбы работало 14 площадок, на которых выступали профессиональные и любительские коллективы учреждений культуры Верхневолжья.

В торжественной части праздника принял участие председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. Он отметил современность творчества великого поэта:

— Его строки созвучны нашим делам, чувствам, событиям,— сказал спикер областного парламента.— Ну как, например, в современной нашей политической жизни, процессе законотворчества пройти мимо призыва поэта «Свободною душой Закон боготворить...». Через века гений Пушкина учит нас, что закон лишь тогда опора государства, когда он благо, когда он гармонично сочетается со свободой и справедливостью.

Сергей Голубев объявил благодарность людям, поддерживающим славу Пушкинского кольца Верхневолжья, внёсшим большой вклад в развитие культуры Тверской области: заведующей музеем А.С. Пушкина в селе Берново Людмиле Громовой и заведующей музеем А.С. Пушкина в городе Торжке Наталье Фокиной.

— Можно по праву гордиться, что пушкинский музей в Берново — единственное здание в российской провинции, сохранившееся в первозданном виде со времён поэта,— подчеркнул глава областного парламента.

В торжествах принял участие председатель регионального парламента Сергей Голубев (на фото в центре) Фото: пресс-служба ЗСТО

В торжествах принял участие председатель регионального парламента Сергей Голубев (на фото в центре) Фото: пресс-служба ЗСТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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