2019-05-31T17:31:15+03:00
Общество

В Твери презентовали первые поступившие мусоровозы собранные на базе "КАМАЗа"

Один грузовик вмещает 22 кубических метра отходов
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Мусоровозы собраны на базе "КАМАЗа"Мусоровозы собраны на базе "КАМАЗа"Фото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

В текущем году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 контейнеров. 30 мая губернатор Игорь Руденя сообщил, что первая партия оборудования поступила в Верхневолжье, а уже 31 мая журналисты отправились в ТСАХ, дабы посмотреть на вновь прибывшие "КАМАЗы".

Знакомство с поступившей техникой началось с внешнего осмотра. "КАМАЗы" совсем новые и в работе еще задействованы не были, но это дело ближайшего времени. На днях начнется процедура регистрации спецмашин, после этого оформление страховки, а также обучение водителей. Согласно плану единого регионального оператора в сфере обращения с отходами ТСАХ, к концу следующей недели мусоровозы уже выйдут на маршруты.

Пока в Тверскую область приехало только пять единиц спецтехники, однако это лишь первая партия. Каждые четыре-пять дней, в наш регион будет поступать аналогичное число грузовиков.

- До 20 июня общее количестве поступившей спецтехники достигнет 30 единиц. На этих мусоровозах есть порталы, благодаря чему они могут грузить восьми кубовые контейнеры, а в один грузовик вмещает 22 кубических метра мусора, - рассказал глава ТСАХ Павел Чуровой.

Поступающая спецтехника будет работать не только в Твери, но и области. Все 30 спецмашин, а также последующие, будут окрашены в зеленый цвет. Что касается контейнеров, то в регион уже пришли 575 штук, а остальные прибудут до 20 июня.

Павел Чуровой рассказал о планах ТСАХ Фото: Альберт БОЙКОВ

Павел Чуровой рассказал о планах ТСАХФото: Альберт БОЙКОВ

- Контейнеры будут расставлены в Заволжском районе, который ТСАХ обслуживает самостоятельно. Часть машин так же станут работать в этом районе. Все эти меры должны улучшить качество обслуживания потребителей, - подытожил Павел Чуровой.

Напомним, что схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Создано семь межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО, которые были определены с учетом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, а также требований экологической безопасности.

С 1 апреля по указу Игоря Рудени единый тариф за вывоз мусора был снижен на 5,45%, и месячный сбор с одного человека теперь составляет 91,24 рубля. Это один из самых низких тарифов в стране. Кроме того, от платы за вывоз мусора были освобождены многодетные семьи.

- Это наша совместная инициатива с депутатами Законодательного Собрания Тверской области. Мы считаем, что любая нагрузка на бюджет многодетной семьи должна быть минимизирована, - сказал губернатор.

В текущем году из бюджета региона на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Поддержкой смогут воспользоваться 11345 семей.

Пульт управления мусоровоза Фото: Альберт БОЙКОВ

Пульт управления мусоровозаФото: Альберт БОЙКОВ

Без мастер-класса не обошлось Фото: Альберт БОЙКОВ

Без мастер-класса не обошлосьФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области на "Нашествии" будет работать палаточный городок
На трассе в Тверской области иномарка сбила женщину
Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынке в Тверской области
За свалку строительного мусора жителя Тверской области привлекут к административной ответственности
В одном из кафе Тверской области посетителей кормили с нарушением санитарных норм
Более 142 молодым семьям помогут улучшить жилищные условия в Тверской области
В Твери сбили мальчика, который перебегал дорогу
Трое браконьеров из Тверской области получили условный срок за убийство лося
У мужчины украли ноутбук из больничной палаты в Твери
Главный бухгалтер ТСЖ в Твери присвоила деньги жильцов и получила условный срок
«Тверь Водоканал» ремонтирует коллектор на бульваре Профсоюзов
Молодые девушка и парень не смогли разъехаться на дороге в Твери
В Заволжском районе Твери новый прокурор
Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери
Во дворе дома в Твери пьяный водитель сбил женщину, которая гуляла с внуком
В Тверской области обокрали дачу жителя Конакова
Почти 1000 школьников будет работать в трудовых отрядах Твери
Знаменитая затопленная колокольня в Калязине Тверской области будет отреставрирована
Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области
Колбаса с жирностью почти в два раза выше заявленной продавалась в магазине в Твери