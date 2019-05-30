Аллею вязов погубили, чтобы был виден магазин, так считают жители Мамулино

Вязовая аллея по улице Складской была посажена в 90-х годах, во время строительства микрорайона «Мамулино-1». Деревья не выросли слишком высокими и выглядят здоровыми. Сажали старательно: вязы находятся на равном удалении друг от друга, а осенью красиво чередуются цветом увядающей листвы.

В тот период одни деревья становятся тёмно-красными, другие - жёлтыми, а некоторые ещё радуют глаз зелёной листвой. 29 мая в аллею на Складской приехали какие-то люди и начали обрезать деревья. Шесть вязов (по три с каждой стороны дороги) лишились почти всей кроны, от деревьев остались лишь стволы с торчащими из них немногочисленными короткими обрубками.

Деревья по второй стороне аллеи проводам не мешали, их там попросту нетФото: Виктория ТУШКОВА

Местные жители, вставшие на защиту аллеи, заметили, что обрезка деревьев произошла прямо напротив входа в автомагазин, располагающийся на первом этаже дома № 29/1 по улице Оснабрюкской. По словам активистов из близлежащих домов, резкой деревьев якобы руководил владелец этих магазинов, индивидуальный предприниматель.

Однако в порубочном билете (документ-разрешение, необходимый для того, чтобы вести обрезку или вырубку зелёных насаждений) указано, что выдан он на имя собственника помещений, которые магазин всего лишь арендует.

В разговоре с «КП»-Тверь» собственник помещений Сергей Бердников сказал, что обрезка деревьев была проведена во избежание чрезвычайных ситуаций.

- Вы знаете, что формовочная обрезка - это нормальная практика во всём мире? - вопрошал предприниматель. - Это сделано для безопасности линий электропередачи.

Почему безопасностью линий электропередачи занялся собственник помещений, а не электросетевая компания, в ведении которой находится такая работа, непонятно.

Вызывает вопросы и интенсивность обрезки. Правила формовочной обрезки содержатся в Приказе Госстроя РФ от 15.12.1999 г. «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах Российской Федерации». Документ, в частности, говорит, что типов формовочной обрезки бывает три: слабая (для молодых деревьев), умеренная (для средневозрастных) и сильная (преимущественно для быстрорастущих пород). При этом даже сильная обрезка составляет всего 60-75% длины годичного прироста. Невооружённым взглядом видно, что обрезано было гораздо больше.

Срезаны довольно внушительные ветвиФото: Виктория ТУШКОВА

Сергей Борисович отметил, что деревья уже давно доросли до проводов, что, учитывая обычный для этого места сильный ветер, грозит бедой. А на вопрос о том, почему же тогда обрезанными оказались и деревья с другой стороны дороги, где нет никаких проводов, Сергей Бердников ответил, что это самодеятельность подрядчика:

- Я об этом не слышал. Это надо у подрядчика, что да как, узнать. Такого указания они не получали, - сообщил предприниматель.

Но назвать подрядчика, занимавшегося обрезкой деревьев, Сергей Бердников отказался.

Что до жителей, недовольных тем, что они могут потерять аллею, к ним, по мнению Сергея Борисовича, происходящее отношения не имеет.

- Жители не имеют никакого отношения к этим деревьям, это не их территория, - отрезал Сергей Бердников. - Есть эмоции, а есть закон и здравый смысл. То, что есть эмоции и крики, моё мнение - я больше этим вопросом заниматься не буду, и пускай будь что будет.

Жители ближайших домов второй день выходят на улицу в попытке остановить обрезку любимых вязовФото: Виктория ТУШКОВА

Предположение местных жителей о том, что обрезка деревьев ставила целью открыть вид с Оснабрюкской улицы на фасады магазинов, потому и началась по двум сторонам аллеи именно в этом месте, предприниматель отмёл:

- Это бред. Начал подрядчик работать, как ему удобно, а вот это всё домыслы.

Вид, который открывается теперь со стороны улицы ОснабоюкскойФото: Виктория ТУШКОВА

Тем временем такая обрезка вязов грозит деревьям печальными последствиями. Об этом рассказал «КП»-Тверь» директор Ботанического сада Тверского госуниверситета Юрий Наумцев:

- Для этих деревьев произошедшее - безумный стресс! Их выживаемость дальше очень условна, - сообщил Юрий Викторович. - Понятно, что они будут пытаться обрасти. Но на них уже полностью распустилась листва, наступили жаркие месяцы, а поливом в городе у нас никто не занимается. Раневая поверхность не обработана вообще, и туда сейчас бесконтрольно будет проникать любая инфекция. Всё сделано непрофессионально, безжалостно, абы-как!

Пока обрезке подверглись только шесть деревьев из 20, указанных в порубочном билете. Местные жители пишут заявления в природоохранную прокуратуру и твёрдо намерены за аллею бороться и требовать восстановления деревьев, в случае если они не переживут обрезку.

Ну а мы будем следить за происходящим и рассказывать вам.

Вот так было раньше. Фото: vk.com/mamulino69