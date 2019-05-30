Целый день в атмосфере детства и маленьких радостей!

В программе мероприятия:

- шоу с дрессированными собачками от Тверской региональной общественной организации "Федерация спортивно-прикладного-собаководства".

- любимые герои мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»,

- волшебные фокусы с удивительным финалом

- сладкие угощения для всех гостей

А также: улетные игры, фотосессия, розыгрыш карт в Лабораторию игр Play Lab и сертификатов на посещение детского Лабиринта; сувениров и сертификатов от Кото-кафе «Мур-Мяу» и досугового центра для детей «ТВЕРиЯ», а также другие подарки от партнеров мероприятия!

-Беспроигрышная лотерея будет проходить весь день в Лаборатории игр Play Lab.

-А после мероприятия посмотрите семейный мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+)

Подарите детям праздник и полный ярких впечатлений день! Ждем Вас 1.06 в 14.00 в кинотеатре Синема Стар, в ТРЦ РИО, пл. Гагарина д.5.

*вход на мероприятие свободный.

Забронировать билеты на мультфильм можно уже сейчас по телефону 8 (4822) 49 54 07.