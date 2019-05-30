2019-05-30T10:31:36+03:00
Общество

Калининская АЭС: красота природы Удомельского края стала источником вдохновения для участников проекта «Объективный мир-2019»

Самобытность природы и пейзажная лирика самых красивых уголков территории расположения Калининской АЭС стали главными сюжетами в работах участников проекта «Объективный мир-2019», который прошел с 24 по 26 мая 2019 г.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Творческое вдохновение в каждом кадреТворческое вдохновение в каждом кадре
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Организатором выступило Управление информации и общественных связей КлнАЭС.

Традиционно фотопленэр объединяет людей совершенно разных профессий и возрастов из Твери и Тверской области, Москвы, Калуги и Удомли. В числе партнеров проекта Тверское региональное отделение «Союза фотохудожников России», Тверской областной Дом народного творчества, Областной народный фотоклуб.

По словам организаторов, проект «Объективный мир» в области экологического краеведения направлен на знакомство с уникальным растительным и животным миром, культурой и историей Удомельского края. «Соседство атомного предприятия не нарушает естественное экологическое благополучие территории. Атомная энергетика работает и развивается в гармонии с окружающей средой. Мы увидели это своими глазами и через наши работы постарались передать спокойствие края озер и неброскую красоту среднерусской природы», - отметили участники фотопленэра.

На протяжении трех дней профессиональные фотографы и любители участвовали в насыщенной творческой и образовательной программе, в которой, помимо мастер-классов, лекций, дискуссий, творческих встреч с экспертами, были выезды по природным и культурно-историческим маршрутам. В объективе фотоаппаратов - Центр культуры и искусства – дача "Чайка" художника В.К. Бялыницкого-Бируля, село Овсище – усадьба русского путешественника и географа В.И. Роборовского, территория расположения Калининской АЭС.

Почётными гостями фотопленэра - членами жюри и ведущими мастер-классов - стали Мария Сахно (председатель Тверского регионального отделения «Союза фотохудожников России»), Борис Михайлов (руководитель Тверского областного фотоклуба), Максим Букин (секретарь «Союза фотохудожников России», дизайнер-фотограф (г.Москва), Дмитрий Иванов (секретарь Союза фотохудожников России (г.Москва), Евгений Фадин (фотограф Калининской АЭС).

При отборе победителей эксперты обращали внимание на новаторские работы, у которых есть новая идея и стиль, а также на соответствие выбранной теме. В результате лучшими стали работы Анны Шестаковой (г.Тверь), Олега Сухотина (г.Удомля), Павла Васильева (г.Тверь), Светланы Тарасовой (г.Калуга), Анастасии Кудрявцевой (г.Удомля).

Участники проекта «Объективный мир-2019»

Участники проекта «Объективный мир-2019»

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Природа Удомельского края

Природа Удомельского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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