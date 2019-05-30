2019-05-30T15:50:37+03:00
Общество

Себя жара до капли отдала, на Тверь взглянула и ... ушла

Небесная канцелярия взяла перерыв в создании лета
Альберт БОЙКОВ
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В воскресенье может пройти дождьВ воскресенье может пройти дождьФото: Василий ХОДАРЕВ
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Уже на этой неделе придет календарное лето. Последний месяц весны запомнился переменчивой, но достаточно теплой погодой.

- В пятницу придет юго-западный ветер. Воздух прогреется до +21 градуса, а шансы на то, что начнется дождь, маловероятны, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

С субботы по понедельник показания термометра будут держаться возле отметки в +20...+22 градуса. Ночью при этом температура воздуха наверняка не опустится ниже +10. В первый выходной день есть вероятность выпадения осадков, а в ночь на воскресенье, возможно, они будут сопровождаться и грозой. При этом в воскресенье днем скорость ветра может достичь 8 м/с.

А вот начиная со вторника в наш регион вновь может прийти жара. В дневные часы показания термометра могут вплотную подобраться до отметки в +27 градусов.

Что касается атмосферного давления, то в ближайшие дни оно будет колебаться возле 753 мм ртутного столба. Кстати, в мае средняя температура воздуха оказалась на 2,2 градуса выше нормы, а от положенного количества осадков выпало лишь 60%. Посмотрим, что принесет нам июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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