В деле бывших руководителей «Тверской генерации» вновь многоточие

Тверской областной суд отменил приговор, который ранее был вынесен в отношении бывших руководителей «Тверской генерации» и УК ООО «ТЭК» Яна Горелова и Сергея Горохова. Напомним, что Заволжский районный суд Твери признал мужчин виновными в мошенничестве, злоупотреблениях полномочиями, а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Коммунальная история с криминальным оттенком, которая закончилась для бывших менеджеров судом, произошла во время отопительного сезона 2015-2016 годов. Трубы начали рваться в самый разгар морозов. Так, в результате одной из аварий без отопления остались 19 тысяч человек, среди которых было и 5 тысяч детей. В зону отключения попало множество социальных объектов, а людям приходилось греться как придется. Также во время расследования выяснилось, что, возможно, Горелов и Горохов причастны к крупным денежным махинациям.

По совокупности всего изложенного в Заволжском районном суде Яна Горелова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, а Сергея Горохова - к четырем годам условного заключения.

Сотрудники прокуратуры в свою очередь, не согласившись с решением суда, подали апелляцию, в которой попросили приговорить мужчин к реальным тюремным срокам. Для Яна Горелова представители гособвинения попросили семь лет колонии общего режима, а для Сергея Горохова - шесть.

Спустя почти три месяца гражданский процесс запустился вновь.

- Дело возвращено прокурору для устранения препятствий рассмотрения судом, - сообщает пресс-служба Тверского областного суда.

«Комсомолка» дозвонилась до Максима Харченко, адвоката Сергея Горохова, и попыталась узнать подробности.

- Суд вернул дело на дополнительное расследование. Пока никаких комментариев я дать не могу. Когда документы будут на руках, тогда и можно будет что-то сказать, - пояснил адвокат.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.