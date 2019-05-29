Инспекция тверских пляжей: Гуляем по битому стеклу и ... облегчаемся где придётся

Особых милостей от нашей природы мы не ждём. И если жара пришла в город в мае - спеши на пляж. Ведь то, что всё лето будет таким же жарким и солнечным, никто пообещать не может. Облачившись в купальные костюмы, уже в конце весны горожане оккупировали городские пляжи. Ну а «КП»-Тверь» традиционно решила проверить, насколько приятная и безопасная на них обстановка.

Карьеры

Именно сюда на летних выходных гонит тверичан духота города. Отдохнуть, подышать воздухом, в котором улавливается запах сосновой смолы, расслабиться... Расслабляться, кстати, уже начали. Как мы умеем - по полной и не обременяя себя лишними заботами, например, уборкой за собой. Вдоль всего берега на тверских карьерах чернеют нерасчищенные кострища с кучами наваленного сверху мусора, валяются пустые бутылки, пластиковая посуда, пакеты, упаковка от пивных закусок. Это, тем не менее, не смущает отдыхающих. Вереница машин не иссякает.

Такие натюрморты на карьерах буквально на каждом шагуФото: Виктория ТУШКОВА

Возможно, на ситуацию хоть немного повлияло бы наличие мусорных баков, которые в прошлом году устанавливали на карьерах, но пока их нет. Туалетов, кстати, тоже. Прекрасный шанс почувствовать единение с природой.

На карьеры, как, впрочем, и на все другие пляжи, приходят люди с собаками, что, конечно, прекрасно, но только в том случае, если хозяева убирают за своими питомцами. А с этим у нас, как вы знаете, пока не очень.

Весело плещется в воде жёлтый полосатикФото: Виктория ТУШКОВА

К плюсам пляжа можно отнести свежий воздух и малое количество диких водоплавающих птиц, которые могут быть переносчиками паразитов и инфекций.

Итого на тверских карьерах:

чистота -

места для переодевания -

общественные туалеты -

урны или баки для мусора -

грязь от выгула собак -

природа и свежий воздух +

отсутствие уток и чаек +

размер пляжа +

Пляж на Тверце у Красинского моста

Ещё одно любимое многими место летнего отдыха. Пляж у Красинского моста делится на две части. Та, что располагается выше по течению Тверцы, поросла травой и кустарником. Мест для того, чтобы прилечь и позагорать, совсем мало. А учитывая, что повсюду зияют внушительного размера кострища, валяется разный мусор и невероятное количество битого стекла, приятно отдохнуть шансов почти нет. Но если вы всё-таки найдёте удобное местечко, готовьтесь к тому, что ветер постоянно будет доносить до вас не самый приятный запах.

Мусор, грязь и дурной запах встречают желающих отдохнуть у Красинского мостаФото: Виктория ТУШКОВА

С другой стороны моста, вверх по течению реки, больше песка и меньше мусора. Есть несколько кострищ, но они скромнее размером и довольно чистые.

Итого на Тверце у Красинского моста:

чистота -

места для переодевания -

общественные туалеты -

урны или баки для мусора -

грязь от выгула собак -

природа и свежий воздух +

отсутствие уток и чаек +

размер пляжа -

Городской пляж

По сравнению с предыдущими пляжами здесь чисто. Конечно, в песке можно найти немало окурков, крышечек от газировки и других, ещё менее полезных напитков. Но, как минимум, хоть тут обошлось без мусорных свалок.

Ещё три момента, приближающие городской пляж к цивилизованному месту отдыха, - наличие урн, спортивных площадок и раздевалок. А вот туалетов вы, к несчастью, не найдёте: терпи, воспитанный человек!

В самой дальней части пляжа, вверх по течению Волги, немного грязнее. Кроме того, там базируется огромное количество уток. Они, конечно, очень милые, но плескаться в прогретой у берега воде в непосредственной близости от пернатых может быть небезопасно.

А вот на городском пляже весьма неплохо!Фото: Виктория ТУШКОВА

Итого на городском пляже:

чистота +

места для переодевания +

общественные туалеты -

урны или баки для мусора +

грязь от выгула собак -

природа и свежий воздух -

отсутствие уток и чаек -

размер пляжа +

Серебряковская пристань

Крохотное, но любимое жителями Пролетарки местечко. Здесь также обнаружились неубранные свалки и кострища. Кроме того, тут очень удобное место для выгула и купания собак. Приятный бонус - уютная природа и достаточно чистый воздух.

Итого на Серебряковской пристани:

чистота -

места для переодевания -

общественные туалеты -

грязь от выгула собак -

природа и свежий воздух +

отсутствие уток и чаек -

размер пляжа -