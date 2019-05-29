2019-05-29T17:01:02+03:00
Общество

Жители Тверской области поддержали развитие атомной энергетики

Социологические опросы в Тверской области подтвердили, что население положительно относится к атомной энергетике
Михаил ГОРШКОВ
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Калининская АЭС. Фото предоставлено пресс-службой Росэнергоатома.Калининская АЭС. Фото предоставлено пресс-службой Росэнергоатома.
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Исследовательская компания «ЭлаНКом» опросила около 1 тысячи жителей Твери, Удомли, Ржева, Кимр, Торжка и Вышнего Волочка, чтобы выяснить, как те относятся к соседству АЭС и атомной энергетике в целом.

Как известно, недалеко от города-спутника Удомля действует Калининская АЭС. В результате опроса выяснилось, что больше 70% населения Тверской области одобряют использование атомной энергетики. А в городе атомщиков этот показатель составляет 88,6%. Там считают, что считают, что атомную энергетику следует развивать, или, по крайней мере, сохранить ее объемы на нынешнем уровне.

Большинство жителей региона считают, что атомная электростанция дает области преимущество перед соседними регионами.

Аналогичные опросы проводились и в других атомных регионах: Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Свердловской и Смоленской областях. Было опрошено около 10 тысяч человек, и везде отношение к действующим АЭС и атомной энергетике оказалось схожим с мнением жителей Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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