Тверь цветущая: В областном центре появятся новые клумбы

Июнь считается самым прекрасным на яркость красок и ароматов месяцем. Однако только на первый взгляд кажется, что вся это красота на улицах города появляется сама по себе. Безусловно, за каждой клумбой, за каждым цветущим газоном стоит работа людей, специалистов в области цветения и благоухания. В Твери - это сотрудники МБУ «Зеленстрой».

В конце мая в областном центре продолжились работы по озеленению города. Специалисты высаживают клумбы и устанавливают вертикальные конструкции с цветами.

- В этом году в Твери будет высажено порядка 200 тысяч различных цветов: бегонии, колеусы, цинерарии. Все эти растения хорошо приживаются в городских условиях, - комментируют в администрации города.

Самым "цветущим" уголком у нас традиционно остаются откосы Волги на набережной Степана Разина, где высадили надпись «Я люблю Тверь» и герб города. Но появятся и новые клумбы. Например, на спуске рядом с балюстрадой возле Городского сада. Новую цветочную арку установят на бульваре Цанова. В общей сложности будет высажено около 3 тысяч квадратных метров цветников. Установят порядка 80 вертикальных конструкций.

На откосах Волги уже появилась надпись из цветов «Я люблю Тверь» и герб города. Фото: администрация Твери

Однако, даже самые роскошные цветы не будут смотреться, если их закроет трава, которой в этом году, благодаря теплой и влажной погоде, много. Поэтому в Твери полным ходом идут и работы по покосу, в том числе с использованием триммеров. В приоритете: сначала центр города, а затем и его окраины.

Не забывают и о борьбе с борщевиком. Ликвидация этого сорняка идет сейчас на территории Старой Константиновки.

ВНИМАНИЕ! Чтобы справиться со всем объемом работы МБУ «Зеленстрой» набирает сотрудников на лето для покоса травы. Вопросы по поводу трудоустройства можно задать по телефону 58-57-81.