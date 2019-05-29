Вот оно какое, наше лето! Тверь отметит День защиты детей квест-играми, экскурсиями и фокусами

Символично, что в первый летний день в мире отмечают Международный день защиты детей. С одной стороны - для большинства из них начинается отдых, в другой стороны всех этих шустрых малышей и не только надо чем-то занять, чтобы было интересно и не тянуло на всякие опасные приключения. Правильно говорят, лето - это и пора большой родительской заботы.

И таких мероприятий 1 июня будет много.

- Тверской городской сад

В 12.00 праздник откроется на сцене Городского сада концертной программой «Пусть всегда будет детство». Перед зрителями до 17.00 будут выступать творческие коллективы города.

В зоне детских аттракционов пройдет игровая развлекательная программа «Скажи лету ДА!», где пройдут командные игры и состязания.

Также на празднике горожан ждут интерактивные программы, творческие мастер-классы «Мастера на все руки», игротека настольных игр, спортивные соревнования, научно- познавательные мастер-классы, шоу-программы. Будут работать аттракционы, батуты, тир.

Кроме того, Городской сад подготовил для гостей специальные праздничные акции на аттракционы.

Всех ждут в горсаду!

- Тверская областная картинная галерея.

В Императорском дворце гостей ждет интересная программа: интерактивные занятия, музейные квесты, игры-лекции, познавательные компьютерные игры. – В легкой и увлекательной игровой форме маленькие поклонники искусства ближе познакомятся с основной экспозицией галереи, узнают много нового об истории и теории искусства, а также увидят исторические танцы в исполнении учеников «Школы дворцового этикета» и выступления юных экскурсоводов.

С 11 до 18 (касса до 17.00). Предварительная запись не нужна.

Для детей входной билет бесплатный, мероприятия платные.

11.00 - Торжественное открытие дня защиты детей. Выступление учащихся «Школы дворцового этикета». Курдонер. Площадка перед центральным входом во дворец. Бесплатно.

12.00 - «Юный экскурсовод». Экскурсия по залам Тверского императорского дворца. Дети 7-15 лет. Проводят ученики гимназии №6. Экспозиция дворца. Бесплатно

12.00 - Интерактивное занятие для детей «В мастерской художника». Дети 6-12 лет. Экспозиция дворца. 50 руб.

13.00 - «Знакомство с русской иконой» Музейная квест-игра. Дети 7-12 лет-15 человек. Западная башня Дворца 100 руб.

14.00 - Интерактивное занятие для детей «Скульптура». Дети 6-12 лет. Экспозиция дворца 50 руб.

15.00 - «Страна Советов» Музейная квест-игра. Дети 9-12 лет-15 человек. Залы Дворца. 100 руб.

15.00 - Игра-лекция «Царское дело». Дети 8-12 лет. Компьютерный класс в башне искусств. 50 руб.

16.00 - Интерактивное занятие «Декоративно-прикладное искусство. История фарфоровой чашечки». Дети 6-12 лет. Экспозиция Дворца. 50 руб.

В течение всего дня

- Информационно-образовательный класс (компьютерные игры по истории изобразительного искусства). Все категории посетителей +6. Башня искусств. Бесплатно.

- Индивидуальная квест-игра «Ровесники». Дети 6-12 лет. Экспозиция Дворца. Бесплатно.

Самым маленьким тоже будет интересноФото: Анастасия ЕРШОВА

- Тверской городской музейно-выставочный центр

С 11:00 до 18:00, детям до 18 лет вход бесплатный.

Гости смогут познакомиться с творчеством московского художника Сергея Миклашевича на выставке «Мир идей и мир вещей Сергея Миклашевича», запечатлённых в живописи и графике (Большой зал/ 6+). Работы художника находятся в коллекциях более 20 музеев: в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном музее изобразительных искусств им.А.С. Пушкина, а также во многих российских и зарубежных музеях и в многочисленных частных собраниях во всем мире.

А также, в этот день гости смогут полюбоваться работами детского творчества на выставке «Разные о разном», приуроченной к 45-летию Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова (Лекционный зал / 6+).

- ТЦ РИО

С 14:00

1 июня здесь отметят День Детства вместе с братьями нашими меньшими Начало в 14.00 В программе: шоу с дрессированными собачками, любимые герои мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», волшебные фокусы с удивительным финалом, веселые игры, сладкие угощения, розыгрыши.