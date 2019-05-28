2019-05-28T14:08:33+03:00
Экономика

Прожиточный минимум в Тверской области вырос на 672 рубля

Считается, что на такую сумму увеличилась стоимость необходимых человеку товаров, услуг и продуктов
Виктория ТУШКОВА
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Ох уж эта потребительская корзина... Больно быстро потребляется!Ох уж эта потребительская корзина... Больно быстро потребляется!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Постановлением правительства Тверской области от 24.05.2019 № 193-пп установлена новая величина прожиточного минимума. За первый квартал 2019 года прожиточный минимум составил:

Средняя величина прожиточного минимума на душу населения установлена на уровне 10843 руб. 14 коп.

По сравнению с последним кварталом 2018 года средняя величина прожиточного минимума выросла на 672 рубля 27 копеек. А за год, с первого квартала 2018-го, - на 972 руб. 03 коп.

Прожиточный минимум - это, по сути, стоимость потребительской корзины, т. е. минимального набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни человека той или иной социально-демографической группы. Что это за товары и услуги и какой группе какие нужнее, решает государство.

Таким образом, величина прожиточного минимума - вещь довольно условная. Но она влияет на расчёты мер социальной поддержки и показывает условную границу бедности. Если ваш доход ниже прожиточного минимума, вы признаётесь живущим за чертой бедности и можете получать государственную поддержку. Так же и для семей (то есть живущих вместе родственников с общим хозяйством): если сумма совокупного дохода семьи ниже суммы величин прожиточного минимума для каждого из её членов, семья получает право на господдержку как малоимущая.

Как видно из цифр, для трудоспособных родителей, стариков и детей величина прожиточного минимума разная. Считается, что наименьшая стоимость потребительской корзины у пенсионеров.

Величина прожиточного минимума обновляется ежеквартально. В текущем квартале устанавливается показатель за предыдущий квартал, и он будет служить основой для расчётов текущих выплат. То есть, прожиточный минимум, установленный за первый квартал года (январь - март), и является основой для расчёта социальных выплат за второй квартал (апрель - июнь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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