Почти два миллиона гектаров сельхозземель пустуют в Тверской области

По-прежнему остро в России стоит вопрос неиспользования сельхозземель. Из-за различных проволочек огромные площади пустуют и зарастают чем попало. А ведь вместо этого они могли приносить практическую пользу, хотя бы, например, для выращивания лесов. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день экспорт леса играет в экономике России немалую роль и является движущей силой для развития ряда регионов. Пример у нас перед глазами. Вице-чемпионка мира по лыжным гонкам, уроженка Твери Наталья Непряева уехала в Архангельскую область, где будет выступать за первый профессиональный лыжный клуб. Спортивная команда, которую она будет представлять, образована группой компаний, которая работает именно с древесиной.

По сведениям неправительственной экологической организации «Гринпис», площадь неиспользуемых в России сельхозземель достигает 76 млн 294 тыс. гектаров. И эти территории потенциально пригодны для выращивания леса.

Лидерство по регионам держит Башкирия, где не используются порядка 4 200 000 га земель сельхозназначения.

Попала в статистическую выкладку и Тверская область. При общей площади в 8 420 000 га в Верхневолжье простаивают 1 890 000 га плодородных земель, что соответствует 1 млн 750 тысячам футбольных полей. Сотрудники «Гринписа» заявляют о том, что использование этих земель для интенсивного выращивания лесов в будущем может дать хороший экономический результат. В частности, в сельской местности можно создать 2970 постоянных рабочих мест. В год будет заготавливаться 10 млн 466 тыс. кубометров древесины. Выращивание лесов на сельхозземлях позволит обеспечить без малого 238% от современных объемов заготовки, а также сохранит от вырубки более шести миллионов гектаров диких лесов России.

На сегодняшний день законодательно запрещено выращивать лес на землях сельхозназначения. В случае обнаружения нарушения собственнику могут не только выписать крупный штраф, который для юрлиц достигает 700 тыс. рублей, но и изъять у него землю.

С 1 июля в Лесном законодательстве будет действовать 123-я статья, которая позволяет существовать лесу на сельхозземлях. Однако до этого правительству необходимо утвердить особенности использования лесов на сельхозземлях, их охраны и воспроизводства.