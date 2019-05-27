2019-05-27T15:57:45+03:00
Общество

Распечатку экзаменационных материалов ЕГЭ по литературе в Твери от журналистов скрыли

Иначе в прессу могла просочиться секретная информация о содержании билетов
Виктория ТУШКОВА
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ЕГЭ по литературе в школе №50: каждый настраивается на экзамен по своему - кто-то расслаблен, кто-то сосредоточенЕГЭ по литературе в школе №50: каждый настраивается на экзамен по своему - кто-то расслаблен, кто-то сосредоточенФото: Виктория ТУШКОВА
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Отзвенели последние звонки, и для выпускников начался решающий этап: время испытания знаний и нервов Единым госэкзаменом. 27 мая сдавали первые ЕГЭ - по литературе и географии.

Минимальный балл на ЕГЭ по литературе - 32, по географии - 37. Результаты должны быть обнародованы не позднее 11 июня.

На сдачу литературы в Тверской области записались 499 человек, географии - 214. Самым массовым экзаменом станет русский язык, его сдают абсолютно все выпускники, ведь результаты ЕГЭ по русскому требуются для поступления на все специальности. Сдача ЕГЭ по русскому запланирована на 3 июня.

Но литература тоже предмет особый. Экзаменационные билеты содержат несколько творческих заданий - сочинений. В отличие от проверки знаний по другим наукам, здесь существует риск субъективной оценки.

- Конечно, может случиться, что мнения экспертов разойдутся при проверке этих работ. Но критерии оценки очень чётко определены, и все эксперты предметных комиссий прошли обучение на федеральном уровне. Вероятность субъективной оценки минимизирована, - уверила «КП»-Тверь» заместитель министра образования Тверской области Наталья Скворцова. - Кроме того, перед тем как приступить к проверке, вся экспертная комиссия на протяжении часа будет обсуждать единый подход к оценке.

Замминистра образования Тверской области Наталья Скворцова уверена, что оценки будут объективными Фото: Виктория ТУШКОВА

Замминистра образования Тверской области Наталья Скворцова уверена, что оценки будут объективнымиФото: Виктория ТУШКОВА

В этом году, напомним, Тверская область стала одним из пилотных регионов, в которых проходит апробация новой системы доставки материалов ЕГЭ по закрытым интернет-каналам. Как это происходило, прессе увидеть не удалось: задания больше не приходят в закрытых конвертах, принтер распечатывает их прямо в аудитории, и часть информации, если бы её увидел посторонний, могла быть рассекреченной. А значит, никто, кроме выпускников и членов экзаменационной комиссии, в помещении находиться не может.

Что до выпускников, они, конечно, перед экзаменом волновались. «КП»-Тверь» удалось пообщаться с ребятами, приехавшими сдавать экзамен в тверскую среднюю школу №50. На вопросы приставучих репортёров будущие абитуриенты отвечали сбивчиво, сказывался предэкзаменационный мандраж. Но в целом бодрости духа не теряли.

- Чего боитесь больше всего — творческой части или ответов на вопросы?

- Сочинений, конечно, - отвечают в один голос.

- А есть такое произведение, которому ну совсем на экзамене будете не рады?

- «Слово о полку Игореве»!, - так же дружно смеются одиннадцатиклассники, и одна из девушек добавляет: «Два раза перечитала. Так ничего и не поняла!».

Будущие студенты: музыкант Святослав, лингвист Вика и филолог Полина Фото: Виктория ТУШКОВА

Будущие студенты: музыкант Святослав, лингвист Вика и филолог ПолинаФото: Виктория ТУШКОВА

Литературу сделали предметом по выбору те, кто решил связать жизнь с гуманитарными науками и творчеством.

Симпатичный длинноволосый блондин Святслав планирует стать музыкантом. Закончив колледж в Твери, отправится получать высшее образование в Москву. Его подруги, Вика и Полина, будут поступать на лингвистику и филологию.

Ещё один выпускник, Андрей, спокоен и улыбчив. Грамотная речь льётся рекой. Неудивительно, что для будущей карьеры парень выбрал путь журналиста. Хочет стать спортивным комментатором и работать на всевозможных спортивных событиях, матчах и соревнованиях. Поступать, кстати, в отличие от многих, планирует в тверской вуз.

Андрей собирается стать спортивным журналистом и комментировать матчи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Андрей собирается стать спортивным журналистом и комментировать матчи.Фото: Виктория ТУШКОВА

Для отдыха после сдачи литературы много времени у ребят не будет. Следующий экзамен в плане ЕГЭ-2019 — обязательный, математика. Как профильный, так и базовый уровень выпускники сдают 29 мая.

В аудитории запускают по спискам Фото: Виктория ТУШКОВА

В аудитории запускают по спискамФото: Виктория ТУШКОВА

Ребятам напоминают о правилах ЕГЭ Фото: Виктория ТУШКОВА

Ребятам напоминают о правилах ЕГЭФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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