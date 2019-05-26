2019-05-26T14:03:40+03:00
Общество

Драконы, богини и жар-птицы на велосипедах: велопарад «Навстречу лету!» состоялся в Твери

Тверские велосипедисты устроили яркий карнавал на улицах города
Виктория ТУШКОВА
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Велопарад "Навстречу лету!" 2019 в ТвериВелопарад "Навстречу лету!" 2019 в ТвериФото: Виктория ТУШКОВА
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Велопробег, похожий на настоящий карнавал. Пираты, ведьмы, черепашки-ниндзя, Микки-маусы, прекрасные феи и даже дракон. И все на велосипедах.

Велопарад «Навстречу лету!», организованный клубом «Вело Тверь», весело и шумно проехал сегодня по главным улицам города.

Велосипедисты голосуют за спасение деревьев! Фото: Виктория ТУШКОВА

Велосипедисты голосуют за спасение деревьев!Фото: Виктория ТУШКОВА

Юная участница парада Аделина – жар-птица. Её старшая спутница не просто нарядилась, но выразила свою гражданскую позицию: её костюм олицетворяет призыв беречь природу: «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Весь наряд состоит из скрученных в кулёчки рекламных листовок торговых сетей.

Внимание фотографов привлекает Катерина: ни дать ни взять - зелёная богиня. По словам этой прекрасной девы, увитой зеленью и цветами, она принесла на парад дыхание весны и красоту природы.

Дыхание весны от прекрасной Катерины Фото: Виктория ТУШКОВА

Дыхание весны от прекрасной КатериныФото: Виктория ТУШКОВА

В колонну собирались шумно, весело, но довольно организованно. Многие участники парада вели трансляции и "стримили" с места событий. Некоторые вооружились экшн-камерами.

В авангарде колонны - счастливый номер. Катя, активистка движения «Вело Тверь», уже много лет ездит под номером – 777. Отдавать его никому в обозримом будущем не планирует.

Активистка "Вело Тверь" Екатерина и её счастливый номер Фото: Виктория ТУШКОВА

Активистка "Вело Тверь" Екатерина и её счастливый номерФото: Виктория ТУШКОВА

Удивительные участники велопробега, Александр с дочерью Татьяной, приехали на парад на двухместном тандеме.

- Уже тридцать лет так езжу, эта модель третья у меня. Самой удачной получилась, - скромно улыбается Александр. Все свои тандемы он сделал своими руками.

Александр ездит на тандеме собственной сборки уже 30 лет, на велопарад приехал с дочерью и внуком Фото: Виктория ТУШКОВА

Александр ездит на тандеме собственной сборки уже 30 лет, на велопарад приехал с дочерью и внукомФото: Виктория ТУШКОВА

Засветились на параде и экзотичные трёхколёсные чопперы. Приехал человек на переделанной под велосипед инвалидной коляске. Некоторые вообще прикатили на самокатах.

А вот двухлетний велосипедист Дима, пришедший на старты с родителями, Леной и Сашей, посмотрел, подумал, да не поехал вместе со всеми. Копит силы для велопарада следующего года.

Участник будущих велопарадов Дима с родителями Фото: Виктория ТУШКОВА

Участник будущих велопарадов Дима с родителямиФото: Виктория ТУШКОВА

На велопарад на самокате, почему бы и нет? Фото: Виктория ТУШКОВА

На велопарад на самокате, почему бы и нет?Фото: Виктория ТУШКОВА

Смелые и необычные участники Фото: Виктория ТУШКОВА

Смелые и необычные участникиФото: Виктория ТУШКОВА

Вело-ангел с вело-ведьмочкой Фото: Виктория ТУШКОВА

Вело-ангел с вело-ведьмочкойФото: Виктория ТУШКОВА

нарядные участницы велопарада Фото: Виктория ТУШКОВА

нарядные участницы велопарадаФото: Виктория ТУШКОВА

Дракон. Прилетел? Приехал. Фото: Виктория ТУШКОВА

Дракон. Прилетел? Приехал.Фото: Виктория ТУШКОВА

Весёлая велосипедистка. Фото: Виктория ТУШКОВА

Весёлая велосипедистка.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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