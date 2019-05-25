Губернатор Тверской области вспомнил школьные опыты по химии и рассказал, как не считать на учёбе ворон

В этом году в регионе торжественные последние звонки услышали более 18 тысяч выпускников: 5808 учеников одиннадцатых классов и 12465 девятиклассников. 25 мая, в субботу, со школой прощались тверские одиннадцатиклассники.

Линейка в средней школе №15 началась в 10 часов утра. За полчаса перед парадным входом в школу уже собрались выпускники, их учителя и родители. В поддержку ребят, прощающихся со школой, педагоги также надели на себя красные атласные ленты выпускника.

Ребята выглядели строго: костюмы, тёмные юбки, светлые блузы. Некоторые девчонки, отдавая дань ностальгической традиции, нарядились в школьные платья с белыми торжественными фартуками. Выпускники были веселы. А вот их учителя и родители то и дело смахивали слёзы.

Выпускники школы №15Фото: Виктория ТУШКОВА

Девушек и юношей, выпархивающих из-под крыла её школы, поздравила директор Светлана Васильева. Звучали песни, выпускники станцевали вальс. Самые громкие аплодисменты прозвучали в честь первоклашек, прочитавших для своих старших товарищей трогательные стихи. Традиционный последний звонок дала выпускникам очаровательная первоклассница Юля Софронова, которую на плече пронёс перед торжественной линейкой выпускник Вадим Биберин.

Последний звонок!Фото: Виктория ТУШКОВА

Поздравить ребят с новым этапом в их жизни приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В первую очередь он пожелал выпускникам не бояться мечтать, а также всегда любить Родину.

- Вы – наш самый главный потенциал и самая главная надежда. Смело идите к своей мечте. Не бойтесь ставить амбициозные цели, - сказал глава региона. – Помните, что у вас есть ваша любимая страна, любимая область и ваш родной город Тверь. Помните, что Тверская область – это территория с огромной историей, регион, которым вы может гордиться! Я хотел бы вам пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы всегда помнили своих учителей. И, говоря словами нашего замечательного поэта Андрея Дементьева, хочется сказать: «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей»!

Напутственное слово от руководителя регионаФото: Виктория ТУШКОВА

Настало время фотографироваться, и классы начали выстраиваться на ступеньках, чтобы сделать общий снимок с губернатором и руководством школы. Самые смелые ребята приветствовали Игоря Руденю рукопожатием.

После завершения торжественной части губернатор осмотрел школу: кабинеты начальных классов, технологии, актовый зал. Похвалил светлую и просторную столовую. В школьном «Музее тверской старины» главе региона показали экспонаты, которые ребята собрали сами в экспедициях. Здесь же выпускникам выпала возможность побеседовать с Игорем Руденей, просто, без галстуков.

Экскурсия по школеФото: Виктория ТУШКОВА

Губернатор поинтересовался, куда ребята планируют поступать, после чего вопросы задавали уже ему. Игорь Руденя сообщил, что его любимым школьным предметом была физика. Вспомнил, как ставил опыты и зубрил таблицу Менделеева на химии. С чем-то получалось не всегда – признался глава региона:

- У каждого так бывает. В начале учёбы если в окно посмотришь, ворон увидишь, всё – пропустил. А если с самого начала сосредоточиться, будет получаться и дальше.

Выпускники показали главе региона школьную реликвию – книгу-летопись «Наш выпуск». В ней Игорь Руденя оставил своё послание: «Дорогие учителя, выпускники, родители! Наилучшие пожелания в этот праздничный день! Дорогие выпускники! Смело идите к своей мечте, достигайте поставленных целей! Любите Россию, любите Тверь, помните школу и помогайте друг другу! Успехов!».

Губернатор Игорь Руденя оставляет пожелания в книге-летописиФото: Виктория ТУШКОВА

Пожелания выпускникам от Игоря РудениФото: Виктория ТУШКОВА

Вальс последнего звонкаФото: Виктория ТУШКОВА