2019-05-25T15:54:15+03:00
Общество

Губернатор Тверской области вспомнил школьные опыты по химии и рассказал, как не считать на учёбе ворон

Игорь Руденя побывал в школе №15 на торжественной линейке в честь Последнего звонка
Виктория ТУШКОВА
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Последний звонок в Твери: торжественная линейка в школе №15Последний звонок в Твери: торжественная линейка в школе №15Фото: Виктория ТУШКОВА
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В этом году в регионе торжественные последние звонки услышали более 18 тысяч выпускников: 5808 учеников одиннадцатых классов и 12465 девятиклассников. 25 мая, в субботу, со школой прощались тверские одиннадцатиклассники.

Линейка в средней школе №15 началась в 10 часов утра. За полчаса перед парадным входом в школу уже собрались выпускники, их учителя и родители. В поддержку ребят, прощающихся со школой, педагоги также надели на себя красные атласные ленты выпускника.

Ребята выглядели строго: костюмы, тёмные юбки, светлые блузы. Некоторые девчонки, отдавая дань ностальгической традиции, нарядились в школьные платья с белыми торжественными фартуками. Выпускники были веселы. А вот их учителя и родители то и дело смахивали слёзы.

Выпускники школы №15 Фото: Виктория ТУШКОВА

Выпускники школы №15Фото: Виктория ТУШКОВА

Девушек и юношей, выпархивающих из-под крыла её школы, поздравила директор Светлана Васильева. Звучали песни, выпускники станцевали вальс. Самые громкие аплодисменты прозвучали в честь первоклашек, прочитавших для своих старших товарищей трогательные стихи. Традиционный последний звонок дала выпускникам очаровательная первоклассница Юля Софронова, которую на плече пронёс перед торжественной линейкой выпускник Вадим Биберин.

Последний звонок! Фото: Виктория ТУШКОВА

Последний звонок!Фото: Виктория ТУШКОВА

Поздравить ребят с новым этапом в их жизни приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В первую очередь он пожелал выпускникам не бояться мечтать, а также всегда любить Родину.

- Вы – наш самый главный потенциал и самая главная надежда. Смело идите к своей мечте. Не бойтесь ставить амбициозные цели, - сказал глава региона. – Помните, что у вас есть ваша любимая страна, любимая область и ваш родной город Тверь. Помните, что Тверская область – это территория с огромной историей, регион, которым вы может гордиться! Я хотел бы вам пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались, чтобы вы всегда помнили своих учителей. И, говоря словами нашего замечательного поэта Андрея Дементьева, хочется сказать: «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей»!

Напутственное слово от руководителя региона Фото: Виктория ТУШКОВА

Напутственное слово от руководителя регионаФото: Виктория ТУШКОВА

Настало время фотографироваться, и классы начали выстраиваться на ступеньках, чтобы сделать общий снимок с губернатором и руководством школы. Самые смелые ребята приветствовали Игоря Руденю рукопожатием.

После завершения торжественной части губернатор осмотрел школу: кабинеты начальных классов, технологии, актовый зал. Похвалил светлую и просторную столовую. В школьном «Музее тверской старины» главе региона показали экспонаты, которые ребята собрали сами в экспедициях. Здесь же выпускникам выпала возможность побеседовать с Игорем Руденей, просто, без галстуков.

Экскурсия по школе Фото: Виктория ТУШКОВА

Экскурсия по школеФото: Виктория ТУШКОВА

Губернатор поинтересовался, куда ребята планируют поступать, после чего вопросы задавали уже ему. Игорь Руденя сообщил, что его любимым школьным предметом была физика. Вспомнил, как ставил опыты и зубрил таблицу Менделеева на химии. С чем-то получалось не всегда – признался глава региона:

- У каждого так бывает. В начале учёбы если в окно посмотришь, ворон увидишь, всё – пропустил. А если с самого начала сосредоточиться, будет получаться и дальше.

Выпускники показали главе региона школьную реликвию – книгу-летопись «Наш выпуск». В ней Игорь Руденя оставил своё послание: «Дорогие учителя, выпускники, родители! Наилучшие пожелания в этот праздничный день! Дорогие выпускники! Смело идите к своей мечте, достигайте поставленных целей! Любите Россию, любите Тверь, помните школу и помогайте друг другу! Успехов!».

Губернатор Игорь Руденя оставляет пожелания в книге-летописи Фото: Виктория ТУШКОВА

Губернатор Игорь Руденя оставляет пожелания в книге-летописиФото: Виктория ТУШКОВА

Пожелания выпускникам от Игоря Рудени Фото: Виктория ТУШКОВА

Пожелания выпускникам от Игоря РудениФото: Виктория ТУШКОВА

Вальс последнего звонка Фото: Виктория ТУШКОВА

Вальс последнего звонкаФото: Виктория ТУШКОВА

Поздравление от первоклашек сорвало гром оваций Фото: Виктория ТУШКОВА

Поздравление от первоклашек сорвало гром овацийФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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