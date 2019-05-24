МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE

На 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тыс. Таким образом, МегаФону принадлежат более 34 % всех базовых станций «четвертого поколения» в России: общее число базовых станций LTE всех операторов составляет более 272 тыс.

Кроме того, МегаФон активно увеличивает скорости интернет-доступа, улучшая пропускную способность сети LTE-Advanced. На данный момент в 47 регионах присутствия МегаФона доступна скорость до 300 Мбит/сек.На Северо-Западе такими сверхскоростями могут воспользоваться абоненты в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Андрей Звонаренко, технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», комментирует:

«Сегодня для абонентов высокоскоростной доступ в интернет – насущная необходимость, и таким потребностям сеть операторов должна соответствовать. Поэтому мы продолжаем инвестировать в развитие сети в регионах присутствия, обеспечивая наших клиентов устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Именно эти инвестиции позволяют нам оставаться лидерами по интернет-скоростям и предлагать новые цифровые сервисы, которые делают жизнь абонентов комфортнее и интереснее».

Базовая станция

ПАО «МегаФон»— всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.