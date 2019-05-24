2019-05-24T11:49:42+03:00
Общество

14 тысяч удомельцев приняли участие во Всероссийской акции «Зеленая весна-2019»

Социальная акция федерального значения «Зеленая весна-2019» завершена в г.Удомля 23 мая 2019 г. В течение месяца порядка 14 тысяч человек приняли участие в целой серии экологических субботников.
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Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2019»Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2019»
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Алена ЛАВРЕНТЬЕВА

Совместными усилиями работники Калининской АЭС, представители Администрации Удомельского городского округа, городской Думы, предприятий Удомли, образовательных учреждений и общественности города выполнили большой объем работ по благоустройству атомграда. Были очищены от мусора городские улицы и проспекты, зоны отдыха, придомовые территории, проведено кронирование деревьев и обрезка сухих веток, оформлены клумбы.

Сотрудники Калининской АЭС провели субботники в 30 подшефных образовательных и социальных учреждениях. Выполнены работы по благоустройству парка Победы и прибрежной зоны озера Песьво, прилегающей к парку. В канун празднования Дня Победы особое внимание уделялось реставрационным работам памятников и мемориалов погибшим в Великой Отечественной войне, расположенных в сельских поселениях Удомельского городского округа.

Кроме того, в течение мая прошла масштабная акция по лесовосстановлению - на территории округа высажено около 13 тысяч саженцев хвойных культур на общей площади 4 гектара.

«Можно и нужно проявлять свою гражданскую позицию и поддерживать экологию нашего жизненного пространства», - сказал начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин по итогам масштабной экологической акции. - Через такие акции воспитывается культура поведения жителей, отношение к городу, его благоустройству, стремление навести, а в дальнейшем поддерживать порядок».

Ежегодно достижения Калининской атомной станции за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды удостаиваются наград Фонда им. В.И. Вернадского. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2019» подчеркивает социальную ответственность и ориентированность предприятия на экологическую безопасность.

Справка:

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно по инициативе советника генерального директора Госкорпорации «Росатом», президента Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского В.А. Грачева. Цель акции – формирование экологической культуры общества, объединение инициативы граждан, организаций и органов государственной власти в деле защиты окружающей среды, экологическое воспитание подрастающего поколения, оказание реальной практической помощи для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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