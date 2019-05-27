Глава Твери об итогах 2018 года: Сделано было много, но и проблемы пока есть

До 14.00 - три минуты.

- Где все депутаты? - взволнованно обращается девушка из аппарата Тверской городской думы к одному из народных избранников.

- В пути, - следует краткий ответ.

Однако не успевает она свериться с часами, как они друг за другом заходят в зал заседаний. Опоздавших практически нет.

- Добрый день. 29 депутатов пришло. Кворум имеется. - приветствует всех председатель Тверского городской думы Евгений Пичуев. - А значит, начинаем.

27 мая первым пунктом 40-го заседания ТГД стал отчет главы города Алексея Огонькова за 2018 год.

- Прошедший год стал стратегически важным рубежом. Была проведена значительная работа по созданию основы для качественных изменений и разработки новых проектов, которые будут реализованы в 2019 году, - обратился в своем вступлении ко всем глава города, после чего перешел к официальным цифрам.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 году особое внимание со стороны муниципалитета уделялось следующим направлениям - подготовке к реализации Национальных проектов, разработке Стратегии-2035 и проекту внесения изменений в Генеральный план, созданию проектной документации на строительство соцобъектов и ремонту дорог, участию в разработке концепции развития общественного транспорта.

Так, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Твери на ремонт 24 объектов планируется потратить 840 млн рублей. Еще более 700 млн рублей на дороги областного центра будет выделено из региональной казны. А значит, дорожно-ремонтная кампания станет самой масштабной за последние годы.

- Одно из главных достижений - строятся новые школы, причем не одна! - подчеркнул Алексей Огоньков.

Действительно, реализация проектов по возведению школ в «Юности» и Брусилово продолжается. Помимо этого, строятся детские сады на Планерной и на Октябрьском проспекте.

Помимо достижений остановился Алексей Огоньков и на проблемных вопросах городского хозяйстваФото: Ирина ТАРАСОВА

БЮДЖЕТ

Главный приоритет в данной области - повышение эффективности управления муниципальными финансами: обеспечение необходимого уровня доходов бюджета, совершенствование его планирования, сдерживание роста и повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизацию муниципального долга.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были проведены работы в трёх зонах отдыха: на аллее Славы в Мамулино, в сквере на улице Артюхиной и в ландшафтном парке «Тьмака». Благоустраивали бульвары Цанова и Радищева. В перечень работ вошло: установка ограждений, детской площадки, малых архитектурных форм.

Разработана проектная документация по благоустройству: сквера на улице Можайского, набережной Афанасия Никитина, сквера в посёлке Химинститута. Работы продолжаются и сегодня.

ЖКХ

Задачи по капитальному ремонту решались на 7 проблемных участках теплотрасс общей протяжённостью более 9 км. Построена и введена в эксплуатацию модульная котельная для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 по улице Шишкова. Проведён ремонт водогрейного котла в котельной посёлка Химинститута. Пересмотрена схема водоснабжения город.

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Необходимость в культурно-массовые мероприятиях очевидна. В 2018 году в 120 событиях приняло участие свыше 400 тысяч человек.

Больше внимания стало уделяться спорту. В городе прошло 200 спортивно-массовых мероприятий. В них приняло участие 137 тысяч человек, что составило более 35% от населения города.

ЭТО БЫЛ ТРУДНЫЙ ГОД

Помимо достижений остановился Алексей Огоньков и на проблемных вопросах городского хозяйства. На сегодня в их числе - состояние общественного транспорта, недостаточность средств на содержание улично-дорожной сети, материально-техническое положение объектов социальной сферы, высокий износ сетей.

- Это был трудный, но насыщенный год. Я благодарен всем депутатам, в том числе и за конструктивные споры, - отметил в завершении Алексей Огоньков. - Я надеюсь, что при поддержке региональной власти и участии депутатов Думы проблемы будут поэтапно решаться.

В общей сложности отчет занят минут 40. После чего глава города отвечал на вопросы, в том числе и острые: о демографии, общественном транспорте, планах по Морозовским казармам. По итогам голосования 25 депутатов признало работу главы города удовлетворительной, 4 - нет.

"Комсомолка" поинтересовалась, насколько в эмоциональном плане сложно перед избранниками народа подводить итоги своей работы.

- Для всех горожан, и нас в том числе, важно, чтобы мы взаимодействовали друг с другом. Отчет - это один из моментов услышать депутатов, а через них и голос собственных избирателей. И в том числе внести коррективы для дальнейшей работы.