«Вкус Верхневолжья» - гастрофестиваль по продвижению тверского!

Для «Твери фестивальной» начинается самое горячее время. И причина не только в том, что до лета остается несколько дней, а в том, что все самое яркое, интересное и креативное приходится именно на это время.

И одним из самых ожидаемых фестивалей однозначно станет "Вкус Верхневолжья", событие которое в третий раз пройдет в областной столице.

НАША ЗАДАЧА - СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ

Гастрономический фестиваль «Вкус Верхневолжья» - это праздник еды и развлечений. Здесь тверские мастера и рестораны угощают гостей традиционными блюдами региона, шеф-повара дают мастер-классы, работает детская площадка, историческая зона. И всё это - под аккомпанемент музыкальных хитов в исполнении кавер-групп.

Так было два года подряд, так будет и в этом году. Правда, не совсем.

24 мая в Твери состоялась первая встреча, где организаторы фестиваля рассказали о главной идее областного мероприятия, о планах и о том, что нового хотелось бы видеть в дни его проведения.

- Мы хотели бы, чтобы "Вкус Верхневолжья" стал одним из мероприятий по продвижению наших тверских производителей продуктов, общепита. В таком случае фестиваль позволит совместить наши культурные традиции с современными требованиями к продвижению товаров, - именно с этих слов президента Ассоциации туризма Тверской области, заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области Ирины Шереметкер началась встреча с журналистами.

Организаторы фестиваля рассказали о целях и планах предстоящего мероприятияФото: Ирина ТАРАСОВА

Подробнее об этом рассказал заместитель главы администрации Твери Андрей Гаврилин.

- Очень важно, что сейчас идет активная работа по привлечению туристов в регион. Министерство туризма нас поддерживает с этим проектом. Вопрос в другом - что предлагать туристам? Поэтому самая главная задача – это максимальное наполнение этого туристического продукта нашими товарами. Фактически половина сегмента турпродукта – это то, что мы должны дать туристу из своего ресурса.

Необходимость и востребованность в "собственных товарах" по мнению спикеров объясняется тем, что сегодня в ресторанах вся еда не из "наших" продуктов. Что касается тверской сувенирной продукции, то она в основном китайского производства – например, те же сувениры с изображением известной Калязинской колокольни.

- Мы здесь проигрываем рынок, и наша задача – создать условия для того, чтобы что-то изменить. Мы надеемся, что сможем сформировать рынки продаж "своих товаров" через туризм. С это целью мы будем формировать продукт, который будет максимально соответствовать запросам туристов, - рассказал о планах Адрей Гаврилин и уточнил, - В других регионах такого не делается. Там есть фермерские хозяйства, которые на своих ресурсах кормят туристов. А здесь задача поставлена более глобальная, и я думаю, что с помощью туристов мы сможем поддержать наших тверских предпринимателей именно в части повышения конкурентоспособности на общих рынках.

Ирина Шереметкер и Андрей Гаврилин - глобальная задача мероприятия - с помощью туризма поддержать местных производителейФото: Ирина ТАРАСОВА

«ВКУС ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ» - ПОПРОБУЙ ТВЕРСКУЮ КУХНЮ!

Такое явление, как "гастрономический фестиваль" в регионе появилось не так давно. Пожалуй, самыми насыщенными по исполнению были последние три года. За это время в Тверской области появились такие вкусные мероприятия, как - "Калитка" в Лихославле, «Селигерский рыбник» в Осташковском районе, «Пожарской котлеты" в Торжке, плюс еще несколько мероприятий, связанных с едой, в ряде муниципальных образований. Каждое из них уже смело можно считать традиционным, так как они проходят ежегодно. Однако, «Вкус Верхневолжья» - мероприятие в этом смысле новаторское.

- Новизна «Вкуса Верхневолжья» в том, что оно позволяет объединить в себе все вышеперечисленные события, связанные с тверской кухней. И мы видим, как с каждым годом это мероприятие меняет формат. Если в первом фестивале участвовали лишь наши тверские предприниматели, то в прошлом году к нам присоединились и Торжокский район, и Селигерский край. В этом году, мы уверены, будет еще больше участников, - рассказывает Ирина Шереметкер. - Нам нет смысла равняться на Москву и на Питер. Мы должны увидеть нашу уникальность и ей гордиться. И это мы хотим донести до нашего бизнеса, чтобы предприниматели начали заниматься формированием именно местных рецептур. Также мы хотим видеть активность от наших ресторанов, которые подскажут, какие традиционные блюда сегодня можно сделать популярными.

На фестиваля будет представлена тверская продукцияФото: Ирина ТАРАСОВА

НАЙДИ СВОЕ ТВЕРСКОЕ

Специально с этой целью региональных предпринимателей планируют знакомить с историей и тверских блюд в том числе. Помогут в этом библиотека имени Горького и Тверская областная картинная галерея, где пройдут тематические программы и экскурсии.

- Мы хотим, чтобы наш бизнес знал, где мы живем, понимал наши уникальные особенности и знал наше прошлое, - уточняют Ирина Шеремеркер.

Но и это не все. В июне стартует конкурс для всех тверских ресторанов и предпринимателей по изготовлению традиционных блюд тверской кухни. Самым главным критерием в оценке будет историческая подача с обязательным рассказом о блюде. Итоги будут подведены в рамках фестиваля «Вкус Верхневолжья» 24 августа. Дегустаторами станут гости мероприятия.

- Мы приглашаем те рестораны, которые еще не были участниками нашего фестиваля. Обещаем помочь заведению в продвижении, если в своем меню оно будет иметь продукцию, приготовленную по традиционным тверским рецептам, - заверили в завершении беседы спикеры.

ВАЖНО

Фестиваль «Вкус Верхневолжья» поддержало и региональное министерство туризма, включив августовское событие в перечень областных туристических мероприятий. Что означает одно - это будет способствовать увеличению туристического потока, так как гости будут специально приезжать для того, чтобы попробовать тверскую кухню. В прошлом году мероприятие посетило 20 тысяч человек, в этом году рассчитывают на рекордное количество, как участников, так и гостей.

Главная площадка проведения фестиваль - Тверь, площадь Славы. Однако, сейчас рассматривается вопрос расширения географии и организация других площадок.

К участию приглашают всех желающихФото: Ирина ТАРАСОВА

Не только компании, но и рестораныФото: Ирина ТАРАСОВА