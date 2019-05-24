2019-05-24T17:11:43+03:00
Общество

Ремонт дорог в Твери будет проходить под контролем горожан

Этот пункт является важным в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Обсуждение прошло в свободной форме и получилось очень продуктивным. Фото: администрация ТвериОбсуждение прошло в свободной форме и получилось очень продуктивным. Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери в администрации Центрального района прошла встреча с общественностью.

Обсуждение ремонта автомобильных дорог продолжается в Твери. Так, 20 мая были объявлены итоги по первым пяти аукционам на заключение контрактов в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А несколькими днями позже, 23 мая, в Твери по этому же вопросу прошла встреча с общественностью. Напомним, привлечение активных горожан к контролю за проводимым ремонтом - важная составляющая реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение прошло в свободной форме и получилось очень продуктивным. Участники встречи, заинтересованные жители Центрального района, выразили готовность присоединиться к этой работе. После этого начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Олег Сергеев рассказал об объектах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Завершилась встреча вопросами от горожан.

На вопросы горожан ответил начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства Олег Сергеев. Фото: администрация Твери

На вопросы горожан ответил начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства Олег Сергеев. Фото: администрация Твери

Напомним, что приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

В рамках его реализации в 2019 году планируется потратить 840 млн рублей. На эти деньги приведут в порядок 24 объекта улично-дорожной сети Твери. Их общая протяжённость составит более 33 километров.

Ремонт будет производиться по современным технологиям, с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Именно этот материал успешно применялся в 2017 году во время ремонта основных городских магистралей специалистами московского ГБУ «Автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
В Тверской области легковушка съехала в ручей и перевернулась
Тверская "Герценка" ждёт всех на праздник в честь Общероссийского дня библиотек
Из ландшафтного парка «Тьмака» в Твери исчезли солнечные часы
В выходные в Тверской области обещают сильный дождь
За кражу мобильного телефона житель Тверской области получил условный срок
В Твери стартует антинаркотический месячник
Дорога на север: 78-летняя тверская велосипедистка Юлия Михайлюк уже в Чебоксарах
Бешеная лиса пришла в деревню в Тверской области
Живодер из Тверской области будет 200 часов работать в пользу государства
В Тверском императорском дворце отметят юбилей художника Василия Поленова
Собственник земельного надела создал опасность пожара для целой деревни и леса в Тверской области
В аварии с тремя легковушками в Тверской области пострадал ребенок
Специалисты Роспотребнадзора советуют как выбрать детский лагерь в Тверской области
Девятиклассники приступили к сдаче Государственных экзаменов в Тверской области
Жителям Тверской области компенсировали расходы за цифровое телевидение
В Тверской области вновь стартует "Контроль трезвости"
У жительницы Твери из квартиры украли золото
В Тверской области водитель иномарки пострадал в ДТП на встречной полосе
Двое пешеходов оказались под колесами автобуса в центре Твери
«Тверь Водоканал» завершил работы по замене участка водопровода в микрорайоне Юность
В Тверской области на трассе М-10 автомобилист сбил шедшего по темной дороге пешехода
Тверские полицейские поймали наркоторговца
За оскорбление участкового жительница Тверской области оштрафована на 6 тысяч рублей
Предприниматель из Твери незаконно использовал на печати предприятия Государственный герб РФ
Троих жителей Тверской области будут судить за 6 мешков картошки
На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области