Ремонт дорог в Твери будет проходить под контролем горожан

В Твери в администрации Центрального района прошла встреча с общественностью.

Обсуждение ремонта автомобильных дорог продолжается в Твери. Так, 20 мая были объявлены итоги по первым пяти аукционам на заключение контрактов в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

А несколькими днями позже, 23 мая, в Твери по этому же вопросу прошла встреча с общественностью. Напомним, привлечение активных горожан к контролю за проводимым ремонтом - важная составляющая реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обсуждение прошло в свободной форме и получилось очень продуктивным. Участники встречи, заинтересованные жители Центрального района, выразили готовность присоединиться к этой работе. После этого начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Олег Сергеев рассказал об объектах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта. Завершилась встреча вопросами от горожан.

На вопросы горожан ответил начальник отдела капитального и текущего ремонта дорожного хозяйства Олег Сергеев. Фото: администрация Твери

Напомним, что приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

В рамках его реализации в 2019 году планируется потратить 840 млн рублей. На эти деньги приведут в порядок 24 объекта улично-дорожной сети Твери. Их общая протяжённость составит более 33 километров.

Ремонт будет производиться по современным технологиям, с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Именно этот материал успешно применялся в 2017 году во время ремонта основных городских магистралей специалистами московского ГБУ «Автомобильные дороги».