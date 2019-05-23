Выпускной-2019 в Твери: Откладывали деньги заранее

В последние десятилетия выпускные вечера в школах превратились в пафосные и весьма дорогостоящие мероприятия. Для выпускников снимают шикарные рестораны, заказывают ведущих, фотографов, аниматоров, тратятся на другие развлечения. Особо популярные места - престижные ресторанно-развлекательные комплексы на окраинах Твери или за городом. Иной раз их бронируют за год, а то и за два года до события.

Конечно, такой праздник влетает в копеечку, но большинство родителей, не ропща, взваливают на себя это бремя. Семьи со скромным бюджетом откладывают деньги на выпускной почти как на свадьбу - за год, а то и больше.

Однако в этом году оказалось, что некоторые выпускники добровольно отказываются от шумных отмечаний в ресторане, ограничившись посещением торжеств в стенах школы. Одиннадцатиклассники стали мудрыми и прагматичными: не видят смысла тратить деньги на богатые наряды и несколько часов банкета.

- Сын сам отказался. Сказал: «Ничего там интересного не будет, чтобы такие деньги платить и в костюме потеть, лучше погуляю», - рассказывает Елизавета Суворова. - Так что на альбом и подарки учителям мы скинулись, а на банкет сын не пойдет.

Правда, пока таких рациональных ребят немного: максимум один-два человека на класс.

Чаще всего выпускной начинается с торжества и веселья в школе. Ну а к вечеру выпускники переодеваются и отправляются в ресторанФото: Олег ЗИНЧЕНКО

ЦЕНА ПРАЗДНИКА

Выпускники средней школы № 46 после торжественной части в школе едут праздновать в загородный ресторан. По словам одной из мам, траты на выпускной сына не уложились даже в 15 тысяч рублей.

Около шести тысяч ушло на подготовку праздника в школе: организация торжества, украшение зала, цветы и подарки учителям. Четыре тысячи рублей собрали с каждого на выпускной альбом. Их теперь делают в лучших традициях запада: дорогой переплёт и полиграфия, профессиональные фото, стильный дизайн (по крайней мере, именно это обещают изготовители).

Остальное - более пяти тысяч рублей с человека - плата за банкет в ресторане. Естественно, если родители захотят присоединиться, за каждого из них придётся заплатить столько же.

Более экономный вариант выбрали родители выпускников школы № 15. Их бюджет уложился в 9 000 рублей - это, наверное, самая скромная сумма в Твери, отметила одна из мам. Выпускной альбом удалось заказать за 3 000 рублей. По две с половиной тысячи с каждого - плата за ресторан. Остальное - украшение зала, цветы и подарки учителям, а также аренда автобуса, который довезёт всех до ресторана.

ВЫПУСКНОЙ НАРЯД

Если при этих словах вы не смогли удержать слезу, наверное, школу у вас заканчивает дочь. Хотя и парни нынче подходят к одежде придирчиво и за модой следят: покупают на выпускные стильные пижонские костюмы, дорогие галстуки и итальянскую обувь.

Тверские производители и ателье предлагают костюмы по цене от 11,5 - 12 тысяч рублей (это со скидкой). Добавьте рубашку, ботинки и галстук - сумма начинает стремиться к двадцати тысячам.

Вместо костюма некоторые выпускники ограничиваются рубашкой и брюками, что существенно уменьшает цену. Правда, чтобы найти действительно выгодные предложения, придётся попотеть.

А вот девочки... Каждая в этот день хочет, чтобы от взгляда на неё, такую взрослую и готовую покорять новые вершины, замирало сердце. Но аппетиты и возможности у всех, конечно, разные. Мама одной из выпускниц гимназии № 12 в разговоре с «КП»-Тверь» доложила, тихонько вздохнув, что вечернее платье, достойное её дочери, не найти дешевле 15-20 тысяч рублей. А ещё туфли, сумочка, украшения...

В ресторанах и клубах уже можно продемонстрировать всё богатство нарядовФото: Евгения ГУСЕВА

Юля, выпускница 15-й школы, подошла к поиску выпускного наряда иначе. Времена кринолинов прошли, посчитала девушка и выбрала стильный и бюджетный наряд: элегантный комбинезон (3 000 рублей) и босоножки (около 2 000 рублей). Всё было куплено заранее, во время скидочных акций.

- Вкусы потихоньку меняются, - подтвердили «КП»-Тверь» в одном из модных магазинов. - Многие девушки по-прежнему выбирают на выпускной платья, но теперь всё чаще берут не вечерние, а коктейльные. Бывает, покупают просто стильные платья и комбинезоны, которые потом будут носить в обычной жизни. При желании их можно сделать нарядными и торжественными, если подобрать украшения и аксессуары.

А в это время известная интернет-площадка, на которой люди продают ставшие ненужными вещи, пестрит объявлениями о продаже вечерних платьев на выпускной: «Вечернее платье, куплено в Москве за 15 000, продаю за 6 900», «Смотрится изысканно, дорого. Очень стройнит. 7 000 рублей» и другие. Случается, что за наряд б/у предлагают выложить и более внушительную сумму: «Продаю вечернее платье из дорогого салона. Надевалось один раз. Купила за 18 000, продаю за 12 000».

Но, судя по тому, что выпускные уже на носу, а объявления из ленты не исчезают, покупать «надетые один раз» дорогие вечерние наряды выпускники не спешат.

МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА

С высоты прожитых лет ностальгически осознаёшь, что молодость хороша сама по себе. Но юные и прекрасные выпускницы-2019 на вопрос о макияже в один голос отвечают: будем делать, причём только у профессиональных визажистов.

У профессионалов - это не ленинградской тушью за 40 копеек ресницы подвести. Только подщипать и оформить брови в модном нынче стиле будет стоить рублей пятьсот. А что до праздничного макияжа, средняя цена вряд ли опустится ниже 1 600 рублей.

Завивку «Голливудские локоны» выпускнице могут сделать за 1 500 рублей. А укладка в торжественную причёску обойдётся от двух тысяч.

Цельный образ (причёска и макияж), сделанный руками одного мастера, будет стоить в среднем 3 000 - 4 500 рублей.

ПОДАРКИ УЧИТЕЛЯМ

Тут родители сильно голову не ломают. Среди популярных подарков - оплаченные сертификаты. Выбор широк: парфюмерные магазины, расслабляющий массаж, отдых на турбазе.

Некоторым педагогам в подарок подготовили что-то из бытовой техники. Где-то скинулись на покупку подарка для школы, например, проектора или чего-то из оснащения для школьной лаборатории.

По сравнению с рестораном и нарядами эти траты уже не выглядят пугающе. Некоторые родители и вообще не знают, что будут дарить педагогам: устав от подсчётов и споров относительно праздника, они отдали этот вопрос на откуп активистам родительского комитета и просто сдали требуемые деньги.

Как бы то ни было, выпускной вечер - дело не из дешёвых. Не зря же прощание со школой называют иногда по старинке выпускным балом.