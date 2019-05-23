Гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке»: путешествие в мир эпохи, вкуса и удовольствий

Друзья, какие у вас планы на 8 июня? Если затрудняетесь с ответом, то мы подскажем: приезжайте в Торжок, где пройдет яркий, вкусный, современный гастрофестиваль «У Пожарского в Торжке»!

Этот удивительно красивый старинный город в последнее время восхищает каждым своим новым мероприятием, каждой смелой идеей и их воплощением. Так будет и в этот раз. Судите сами: еда, история, этнография, фольклор, поэзия музыка - весь этот сочный микс говорит о том, что жителей и гостей города ждет самое настоящее СОБЫТИЕ нового формата.

ВОКРУГ СВЕТА ЗА КОТЛЕТОЙ!

Любое путешествие подразумевает стоянку, где путнику можно будет подкрепиться. А если это гастрономическое путешествие? То значит, таких точек будет бесконечно много.

Гостей праздника ждет самое настоящее обилие - традиционная русская кухня, стрит-фуд, еда на огне, сладости, выпечка и мороженое, фермерские сыры и мясо, сбитень, квас, настойки.... И конечно, главным блюдом праздника станет та самая знаменитая Пожарская котлета. Причем попробовать ее можно будет в разных вариантах: и в монастырском калаче, и в булочке с солеными огурчиками, в широком картонном стаканчике, куда поместится еще и порция «картофеля Пушкин» с грибным или ягодным соусом. Главное правило - это должно быть вкусно!

Впрочем, можно будет не только продегустировать блюда, но и самому чему-то научиться у прославленных поваров. Только 8 июня в Торжке пройдут мастер-классы по Пожарским котлетам от знаменитых Ольги и Павла Сюткиных, авторов книги «Непридуманная история русской кухни», признанных экспертов по национальной кулинарии. Ждут гостей и мастер-классы от экс-бренд-шефа ресторана «Улей» комплекса «Пушкарская Слобода» (Суздаль) Максима Рыбакова и от шефа ресторана «Староямская» (Торжок) Сергея Виноградова. А вот о традициях хлебопечения разных стран расскажет гастрономист Мария Кудряшова.

Все самое красочное, вкусное и эмоциональное будет фиксировать обозреватель журнала «Гастрономъ», после чего материал о фестивале и главном блюде праздника выйдет в июньском номере. Присоединятся к нему эксперты кулинарного портала Еда.ру и программа Сергея Малоземова «Еда живая и мертвая», которую позже можно будет увидеть на канале НТВ.

ОТ ТРАДИЦИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

Для Торжка Пожарская котлета - это целая вселенная. Однако не котлетой единой, как говорится. Ведь еда - это лишь часть эпохи, сложившийся исторический способ досуга в старинной России.

Гости фестиваля окажутся на самой настоящей русской ярмарке XIX века с бродячими музыкантами, мастерами-ремесленниками, где друг за другом будут проходить мужские состязания, традиционные игры и танцы.

Хотите себя почувствовать зрителем настоящего уличного театра, участником старинной игротеки или фольклорной вечёрки, а может быть, вы мечтали научиться играть на старинных инструментах? Тогда спешите в Торжок! Богатство русской народной культуры здесь будет представлено в самом полном его разнообразии.

Однако связь с сегодняшним днем также потеряна не будет. С утра и до закрытия фестиваля на всех площадках гастрофестиваля будут звучать поэзия и современная музыка - авторская, инструментальная, поп, инди, которую представят местные исполнители и группы.

ХОРОШЕМУ ПРАЗДНИКУ - ХОРОШИЙ ОРГАНИЗАТОР

Чем ближе к фестивалю, тем больше радости и ... волнения.

- Несмотря на то что фестиваль пройдет в четвертый раз, наша группа занимается им впервые, - делится один из организаторов Татьяна Соколова. - И первое, от чего мы отказались, - закрытые мероприятия. Наш девиз в этом году: все для людей, все для зрителей, все для участников. А главное в подходе - глубина и содержание. Чтобы такие мероприятия проводить, надо найти классных людей, которые смогут развернуть всю палитру. И я надеюсь, что нам это удалось! Встречаемся в полдень на центральной площади. Гулять будем до 23 часов!

ВАЖНО

До сих пор жители города - кулинары, историки, рестораторы - спорят о настоящем рецепте Пожарской котлеты. Надо отметить, что записей самой Дарьи Пожарской не сохранилось. А впервые секрет этого блюда был раскрыт в «Альманахе гастрономов» Игнатия Радецкого, опубликованном в 1853 году. Его отличие от последующих способов готовки в том, что в фарш не подмешивается хлеб. Как, к примеру, советует позднее, через полвека, Пелагея Александрова-Игнатьева, рекомендуя добавлять в фарш для Пожарских тертую белую булку.