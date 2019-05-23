2019-05-23T14:09:53+03:00
Общество

В выходные Тверскую область могут накрыть дожди

И станет значительно прохладнее
Альберт БОЙКОВ
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В выходные берите с собой зонтВ выходные берите с собой зонтФото: Василий ХОДАРЕВ
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Подходящий к концу май продолжает удивлять погодой. В течение месяца жители региона успели погреться в лучах солнца, замерзнуть в холодных скандинавских ветрах, а кто-то уже рискнул открыть купальный сезон. В ближайшие дни небесную канцелярию вновь будет лихорадить.

В пятницу утром после весьма прохладной ночи температура вряд ли поднимется выше отметки в +8. Характер погоды будет определять скандинавский антициклон, и днем показания термометра так и не перейдут отметку в +17 градусов.

- В субботу в наш регион должен прийти циклон, а ветер будет юго-восточного направления. Воздух прогреется до +20 градусов, при этом есть вероятность дождей, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В воскресенье тенденции предыдущего дня сохранятся, разве что днём воздух может прогреться до +22 градусов. А вот в понедельник похолодает уже до +15, при этом будет дуть сильный ветер, а отдельные его порывы могут достичь 20 м/с (72 км/час). Во вторник, возможно, чуть потеплеет, но не выше +20 градусов, и будет светить солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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