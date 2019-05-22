В Твери начинают заключать контракты с подрядчиками на дорожно-ремонтную кампанию

Дорожно-ремонтная кампания в областной столице будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это проект, входящий в 12 приоритетных национальных проектов, которые были разработаны федеральным Правительством на основе Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, подписанного 7 мая 2018 года.

К настоящему моменту в Твери определены подрядчики по итогам первых пяти аукционов. С компаниями, победившими в результате конкурентных прцедур, будут заключены контракты, общая сумма которых составит более 543 миллионов рублей.

В планах 2019 года — привести в порядок 24 объекта улично-дорожной сети Твери. Их общая протяжённость составит более 33 километров. Ремонт будет производиться по современным технологиям, с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Именно этот материал успешно применялся в 2017 году во время ремонта основных городских магистралей специалистами московского ГБУ «Автомобильные дороги».

Первые конкурсы на заключение контрактов в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были объявлены в Твери в конце апреля текущего года. Итоги по первым пяти аукционам подвели 20 мая.

Победителями были названы компании: ООО «Строительная компания «БАУ», ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» и ООО «Строительная компания «ВОК-Строй».

«Строительная компания «БАУ» работает в дорожно-строительной отрасли более десяти лет. Силами её специалистов ремонт будет вестись на Октябрьском проспекте, улицах Бориса Полевого, Строителей, Лермонтова и Машинистов, бульваре Профсоюзов, набережной Афанасий Никитина, Артиллерийском переулке, улицах Горького и Благоева. Эта же компания отремонтирует правобережный подъезд к мосту через Тверцу и всю улицу Туполева (от Комсомольского проспекта до Сахаровского шоссе).

С компанией «Дорожное управление «Гражданстрой» будут заключены контракты на ремонт улиц Фадеева и Орджоникидзе, а также Зелёного проезда.

Строительная компания «ВОК-Строй» займётся объектами Пролетарского района: Рябеевским шоссе, улицами Освобождения и Оснабрюкской.

Совсем немного времени — до утра 23 мая — осталось на приём заявок на участие в ещё одном аукционе: на ремонт дорог в Заволжском районе города, по улицам Паши Савельевой, Хромова и Хрустальной. Рассмотрение заявок начнётся на следующий день, а аукцион состоится 27 мая.

Заключить контракты в эту ремонтную кампанию планируется также по ремонту дорог на проспекте Победы, улицах Бебеля и Андрея Дементьева (от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина).

Кроме основных аукционов в этом году будут заключены контракты на проведение строительного контроля на ремонтируемых улицах, а также работ по обеспечению безопасности дорожного движения — нанесению разметки, установке дорожных знаков и так далее.

Состоявшиеся аукционы обеспечили экономию средств бюджета, на сегодняшний момент это около 1,1 миллиона рублей. Все деньги, сэкономленные при заключении контрактов, будут впоследствии также направлены на дорожные работы.