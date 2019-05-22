В Твери начинают заключать контракты с подрядчиками на дорожно-ремонтную кампанию
Дорожно-ремонтная кампания в областной столице будет проводиться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это проект, входящий в 12 приоритетных национальных проектов, которые были разработаны федеральным Правительством на основе Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, подписанного 7 мая 2018 года.
К настоящему моменту в Твери определены подрядчики по итогам первых пяти аукционов. С компаниями, победившими в результате конкурентных прцедур, будут заключены контракты, общая сумма которых составит более 543 миллионов рублей.
В планах 2019 года — привести в порядок 24 объекта улично-дорожной сети Твери. Их общая протяжённость составит более 33 километров. Ремонт будет производиться по современным технологиям, с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Именно этот материал успешно применялся в 2017 году во время ремонта основных городских магистралей специалистами московского ГБУ «Автомобильные дороги».
Первые конкурсы на заключение контрактов в рамках приоритетного нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были объявлены в Твери в конце апреля текущего года. Итоги по первым пяти аукционам подвели 20 мая.
Победителями были названы компании: ООО «Строительная компания «БАУ», ООО «Дорожное управление «Гражданстрой» и ООО «Строительная компания «ВОК-Строй».
«Строительная компания «БАУ» работает в дорожно-строительной отрасли более десяти лет. Силами её специалистов ремонт будет вестись на Октябрьском проспекте, улицах Бориса Полевого, Строителей, Лермонтова и Машинистов, бульваре Профсоюзов, набережной Афанасий Никитина, Артиллерийском переулке, улицах Горького и Благоева. Эта же компания отремонтирует правобережный подъезд к мосту через Тверцу и всю улицу Туполева (от Комсомольского проспекта до Сахаровского шоссе).
С компанией «Дорожное управление «Гражданстрой» будут заключены контракты на ремонт улиц Фадеева и Орджоникидзе, а также Зелёного проезда.
Строительная компания «ВОК-Строй» займётся объектами Пролетарского района: Рябеевским шоссе, улицами Освобождения и Оснабрюкской.
Совсем немного времени — до утра 23 мая — осталось на приём заявок на участие в ещё одном аукционе: на ремонт дорог в Заволжском районе города, по улицам Паши Савельевой, Хромова и Хрустальной. Рассмотрение заявок начнётся на следующий день, а аукцион состоится 27 мая.
Заключить контракты в эту ремонтную кампанию планируется также по ремонту дорог на проспекте Победы, улицах Бебеля и Андрея Дементьева (от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина).
Кроме основных аукционов в этом году будут заключены контракты на проведение строительного контроля на ремонтируемых улицах, а также работ по обеспечению безопасности дорожного движения — нанесению разметки, установке дорожных знаков и так далее.
Состоявшиеся аукционы обеспечили экономию средств бюджета, на сегодняшний момент это около 1,1 миллиона рублей. Все деньги, сэкономленные при заключении контрактов, будут впоследствии также направлены на дорожные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU