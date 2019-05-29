Где в Твери заняться спортом бесплатно

Многочисленные гаджеты и многообразие веяний современной культуры ставят перед подрастающим поколением сложную задачу. Однако на протяжении последних 10 лет количество любителей позаниматься на турниках и брусьях продолжает неуклонно расти. Возможность быстро привести себя в физическую форму, не потратив при этом ни копейки, - это, наверное, главные причины, которые способствовали росту популярности подобных физических упражнений. Появилось даже целое течение турникмэнов - людей, которые с фанатичным рвением оттачивают различные силовые «па».

«Комсомолка» составила «Путеводитель по тверским турникам». Сразу заметим, что наш перечень наверняка неполный, ведь локальных спортивных площадок в Твери достаточно много.

Здесь будут опубликованы адреса площадок, на которых представлено наибольшее число и многообразие тренажеров:

- городской пляж (здесь есть всё для занятий спортом на свежем воздухе, минус только в большом количестве маленьких детей, которые порой занимают тренажеры для своих игр);

- парк Текстильщиков (там возведено аналогичное сооружение);

- набережная реки Лазури, д. 1, корп. 1, на территории колледжа им. А.Н. Коняева;

- стадион «Химик»: ул. Советская, д. 1А, а также рядом со зданием гимназии № 6;

- рядом с Ботаническим садом, за яхт-клубом, что на берегу Тверцы;

- Смоленский пер., д. 10, рядом со школой № 22;

- ул. Громова, д. 1, рядом со школой № 19;

- 1-й пер. Вагонников, д. 5, рядом со школой № 50;

- м/р-н «Южный», б-р Гусева, д. 42, рядом со школой № 49;

- проспект Ленина, д. 16, рядом со школой № 20;

- Спортивный пер., д. 12, рядом со школой № 42;

- ул. Баррикадная, д. 5, рядом со школой № 9;

- ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 22 А, рядом со школой № 53;

- ул. Учительская, д. 6, рядом со школой № 18.

Помимо этого, возле ряда школ возведены небольшие стадионы, где тоже можно найти необходимые тренажеры:

- между школами № 7 и № 15 (Молодежный бульвар);

- ул. Паши Савельевой, д. 4, рядом со школой № 40;

- пр-т 50 лет Октября, д. 20, рядом со школой № 4;

- б-р Гусева, д. 11, рядом со школой № 48;

- ул. Склизкова, д. 95, рядом со школой № 43;

- б-р Гусева, д. 42, рядом со школой № 49.

У гимназии №6 можно отлично позаниматьсяФото: Виктория ТУШКОВА

Повторим, что это лишь малая часть из смонтированных тренажеров. Например, рядом с Бобачевской рощей также есть турники и брусья, можно их найти и во дворе расположенного поблизости жилого комплекса. У Тверского суворовского училища тоже можно обнаружить тренажеры, но уже попроще.

Если вам вдруг захотелось позаниматься на турнике, но не знаете, куда идти, можете отправляться на территорию близлежащей школы. Почти у каждого образовательного учреждения такие сооружения имеются. Можно найти тренажеры и в совсем неожиданных местах. Например, они установлены у дороги, идущей вдоль набережной Лазури, где то и дело курсируют автомобили.