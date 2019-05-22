2019-05-22T16:54:43+03:00
Общество

Жителей Твери оштрафовали за сжигание мусора и травы на территории города

Нарушителей поймали в Пролетарском районе
Альберт БОЙКОВ
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Поджигать сухую траву нельзя ни в коем случае Фото: Администрация ТвериПоджигать сухую траву нельзя ни в коем случае Фото: Администрация Твери
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Во вторник, 21 мая, на заседании городской административной комиссии были рассмотрены три дела о сжигании листвы, строительного мусора и порубочных остатков на землях общего пользования, которыми занимались жители областной столицы.

Людям стоит знать, что согласно статьям 6.3 и 6.130 Правил благоустройства города Твери, на площадях объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки, а также на закреплённых и прилегающих территориях, ни в коем случае нельзя жечь листву, любые виды отходы и мусор. Несмотря на запрет и неоднократные напоминания о последствиях, некоторые горожане игнорируют данные требования.

Так, во время профилактического рейда сотрудники администрации Пролетарского района выявили три нарушения. Жители частных домов расположенных по улицам Сухая, Тракторная и Циолковского решили весьма оригинальным способом избавиться от скопившихся отходов. Доски, порубочные остатки деревьев, листву и прочий мусор нарушители сжигали на землях общего пользования, вблизи своих домов.

В отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении. После этого городская административная комиссия рассмотрела дела поджигателей, и, признав их виновными, назначила наказание по части 2 статьи 31 Закона Тверской области № 46-ЗО «Об административных правонарушениях». Нарушителям придется заплатить штраф в размере 1 500 рублей. Таков закон.

Администрация Твери в очередной раз напоминает горожанам, что сжигание мусора, травы, листы и иных отходов запрещено на всей территории областной столицы. Кроме того, помимо норм благоустройства поджигатели нарушают и правила пожарной безопасности. За совершении подобного проступка виновники могут быть привлечены органами государственного пожарного надзора по статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает штраф для физических лиц в размере от 2 до 3 тысяч рублей, который во время действия особого противопожарного режима может вырасти и до 4 тысяч. Что касается должностных лиц, предпринимателей и организаций, то для них сумма штрафа варьируется от 6 до 200 тысяч рублей. Сотрудники городской администрации продолжают мониторить ситуацию.

Напомним, что с 15 по 30 апреля в Твери только за поджоги сухой травы были задержаны и привлечены к ответственности 29 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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