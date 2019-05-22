День славянской письменности и культуры в Твери: балканские песни, транспаранты и кричалки

Если вы 24 мая в Твери увидите студентов с транспарантами, скандирующих кричалки на тему грамотности и сохранности русского языка, не удивляйтесь - Тверь отмечает День славянской письменности и культуры. Напомним, праздник связан с чествованием создателей славянской азбуки – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Отмечают его ежегодно во всех славянских странах.

Традиционное праздничное шествие студентов и преподавателей Тверского государственного университета начнется в 12:30, пройдет от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и Мефодию около здания филологического факультета на проспекте Чайковского.

Шествие всегда проходит очень позитивно: студенты несут транспаранты с буквами кириллицы, флаги славянских государств и выкрикивают веселые лозунги.

- Для всех нас это уже традиция, поэтому и в этом году мы вольемся в колонну студентов. Правда, участники нашего ансамбля «Славяночка» будут отличаться. Вы нас узнаете по традиционным русским и балканским костюмам. Будем ли мы петь? Конечно! Но это уже в финале, у памятника Кириллу и Мефодию, - рассказала «КП» художественный руководитель культурно-досугового центра управления по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ Светлана Лебедева.

А вот крестный ход в этом году от храма Александра Невского (около жд вокзала) до филфака отменили.

- Вместо этого в храмах города пройдет праздничное богослужение и многолетствование и славление Святейшего Патриарха Кирилла в связи с его именинами, - прокомментировал "КП" председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев.

Завершится парад у филфака праздничной программойФото: Ирина ТАРАСОВА

В 13:00 праздник продолжится и в городском саду. Там состоится большой концерт с участием хоровых коллективов детских школ искусств города Твери и Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского.

День святых Кирилла и Мефодия учреждён в 1863 году Святейшим синодом Русской православной церкви. С 1991 года к этой дате официально приурочено проведение Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно центром праздника становился один из городов России. Тверь принимала торжества в 2008 году. С 2010-го главной площадкой Дня славянской письменности и культуры является Москва.