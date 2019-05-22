2019-05-22T16:05:58+03:00
Звезды

День славянской письменности и культуры в Твери: балканские песни, транспаранты и кричалки

После шествия студентов в горсаду начнется праздничный концерт
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Шествие начнется в 12:30 от исторического факультета, пройдет по улице Трёхсвятской и далее до филфакаШествие начнется в 12:30 от исторического факультета, пройдет по улице Трёхсвятской и далее до филфакаФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Если вы 24 мая в Твери увидите студентов с транспарантами, скандирующих кричалки на тему грамотности и сохранности русского языка, не удивляйтесь - Тверь отмечает День славянской письменности и культуры. Напомним, праздник связан с чествованием создателей славянской азбуки – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Отмечают его ежегодно во всех славянских странах.

Традиционное праздничное шествие студентов и преподавателей Тверского государственного университета начнется в 12:30, пройдет от исторического факультета на улице Трёхсвятской до памятника Кириллу и Мефодию около здания филологического факультета на проспекте Чайковского.

Шествие всегда проходит очень позитивно: студенты несут транспаранты с буквами кириллицы, флаги славянских государств и выкрикивают веселые лозунги.

- Для всех нас это уже традиция, поэтому и в этом году мы вольемся в колонну студентов. Правда, участники нашего ансамбля «Славяночка» будут отличаться. Вы нас узнаете по традиционным русским и балканским костюмам. Будем ли мы петь? Конечно! Но это уже в финале, у памятника Кириллу и Мефодию, - рассказала «КП» художественный руководитель культурно-досугового центра управления по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ Светлана Лебедева.

А вот крестный ход в этом году от храма Александра Невского (около жд вокзала) до филфака отменили.

- Вместо этого в храмах города пройдет праздничное богослужение и многолетствование и славление Святейшего Патриарха Кирилла в связи с его именинами, - прокомментировал "КП" председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев.

Завершится парад у филфака праздничной программой Фото: Ирина ТАРАСОВА

Завершится парад у филфака праздничной программойФото: Ирина ТАРАСОВА

В 13:00 праздник продолжится и в городском саду. Там состоится большой концерт с участием хоровых коллективов детских школ искусств города Твери и Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусорского.

День святых Кирилла и Мефодия учреждён в 1863 году Святейшим синодом Русской православной церкви. С 1991 года к этой дате официально приурочено проведение Дня славянской письменности и культуры. Ежегодно центром праздника становился один из городов России. Тверь принимала торжества в 2008 году. С 2010-го главной площадкой Дня славянской письменности и культуры является Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тверской области массово отравились дети
Тверская академическая филармония приглашает на Баха
Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале
В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%
Россельхознадзор Тверской области запускает "горячую линию"
Древесные улитки атаковали огороды жителей Тверской области
В теплице областной больницы УФСИН по Тверской области поспевают огурцы и дыни
За неиспользование земель сельхозназначения предприятие из Тверской области заплатит штраф
Троих жителей Твери оштрафовали за разведение костров в частном секторе
«Тверская генерация» информирует об изменениях графика гидравлических испытаний
За неуплату алиментов житель Твери будет 10 месяцев трудиться на благо государства
Мужчина украл 11 палок колбасы из магазина в Твери
Жителей Тверской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В Тверской области пропали две несовершеннолетние девушки
На трассе М-10 в Тверской области легковушка врезалась в отбойник
В Твери продлили арест чиновнику отвечавшему за обвалившийся козырек
Тверские полицейские поймали автоугонщика
За сбыт наркотиков житель Тверской области может отправиться в тюрьму
Прокуратура обязала предприятие в Тверской области погасить долги по зарплате
Собственник нежилого помещения в жилом доме рискует оказаться самовольщиком
В Твери молодая автомобилистка попала в ДТП
Подросток-велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Тверской области водитель на иномарке сбил лося и съехал в кювет
За кражу двух бутылок коньяка в Тверской области мужчина получил трое суток административного ареста