Декларации о доходах обнародовали директора тверских школ и заведующие детскими садами

Директора школ и заведующие детсадами - это не только педагоги, но и руководители муниципальных учреждений, а значит, по закону, наравне с депутатами или государственными чиновниками, обязаны предоставлять в публичный доступ сведения о своих доходах. Самое интересное для вас в их декларациях нашла наша редакция.

Директора школ

Самый большой среди своих коллег годовой доход задекларировала директор начальной общеобразовательной школы № 1 Нина Мурзинова: 3 млн 337 тыс. 250 руб. 29 коп. Однако, если посмотреть в графу «доход по основному месту работы», становится понятно, что зарплата у Нины Васильевны гораздо ниже: 477 тыс. 417 руб. 40 коп. Скажем больше: заработок по основному месту работы у Нины Мурзиновой самый невысокий среди всех её коллег-директоров. Ни недвижимости, ни автомобиля у директора начальной школы № 1 нет. А большой доход мог стать следствием продажи чего-либо, той же квартиры, например.

Самая большая среди руководителей тверских школ зарплата оказалась у Нелли Близнецовой, директора средней школы № 50. Её годовой заработок составил 953 тыс. 570 руб. 61 коп. Общий доход Нелли Валентиновны за год - 1 млн 119 тыс. 792 руб. 34 коп. В собственности у Нелли Близнецовой имеется половина квартиры площадью 62,2 кв. м и по одной восьмой от земельного участка (общей площадью 1029 кв. м) и жилого дома (общей площадью 115,2 кв. м).

Из 52 директоров школ автовладельцами являются девятнадцать. Обладателем самого дорогого авто можно назвать директора средней школы № 38 Галину Бардашеву. За Галиной Борисовной числится кроссовер Honda CR-V. По данным автосайтов, новый Honda CR-V стоит от 2 млн 135 тыс. руб. В собственности у Галины Бардашевой также есть несколько долей от земельных участков, общая площадь которых немногим больше 2019 кв. м, и по половине от жилого дома (38,7 кв. м), квартиры (47,5 кв. м) и гаража (27,5 кв. м). На основном месте работы за год директор школы № 38 заработала 720 тыс. 698 руб. 95 коп., общий доход Галины Бардашевой составил 950 тыс. 161 руб. 31 коп.

Самым крупным среди директоров тверских школ землевладельцем является директор многопрофильной гимназии № 12 Татьяна Слесарева. Общая площадь земельных наделов, которыми владеет Татьяна Валентиновна, составляет 5000 кв. м. Годовой доход Татьяны Слесаревой составил 1 млн 147 тыс. 387 руб. 11 коп., из которых заработок по основному месту работы - 862 тыс. 138 руб. 9 коп.

Заведующие детскими садами

Ольга Вараск, заведующая детским садом № 151, задекларировала самый большой среди своих коллег годовой заработок по основному месту работы: 790 тыс. 964 руб. 71 коп. Земельных участков в собственности у Ольги Геннадиевны нет, но есть две третьих доли в квартире площадью 69,4 кв. м.

Наименьший среди заведующих заработок по основному месту работы опубликовала заведующая детским садом комбинированного вида № 88 Татьяна Крылова - 73 тыс. 302 руб. 67 коп. Общий годовой доход Татьяны Геннадиевны составил 163 тыс. 302 руб. 67 копеек. В собственности у неё числится земельный участок площадью 621 кв. м.

Ещё одна заведующая тверским детским садом является обладательницей сразу 22 земельных участков. А точнее, по одной второй части от 22 земельных участков числятся во владении заведующей детсадом № 24 Лидии Ганьковой. Общая площадь земельных наделов, принадлежащих Лидии Николаевне, согласно её декларации, - 44 441,6 кв. м, или 4,44416 гектара. Другой недвижимости, равно как и автомобилей, Лидия Ганькова не имеет. Её годовой заработок на посту заведующей детским садом составил 367 тыс. 829 руб. 86 коп., а весь годовой доход - 572 тыс. 328 руб. 63 коп.