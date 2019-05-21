В модернизации теплоэнергетического комплекса Тверской области примет участие ПАО «Газпром»

21 мая в ПАО «Газпром» в Москве состоялось совещание. Участие в нем принял и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Встречу провел председатель Совета директоров компании Виктор Зубков. Основным пунктом обсуждения стал вопрос модернизации теплоэнергетического комплекса (ТЭК) тверского региона при участии «Газпрома».

Итогом совещания стала договоренность о проведении в Тверской области аудита теплоэнергетического комплекса, по результатам которого будет составлен отчет, представляющий общую картину по состоянию и проблемам в данной сфере.

Далее будет предложен план модернизации инфраструктуры ТЭК Тверской области, что позволит при его воплощении повысить эффективность использования тепловых ресурсов Верхневолжья.

Напомним, первый шаг в данном вопросе был сделан в феврале прошлого года, когда обсуждалась ситуация с долгами региона за газ перед компанией. Тогда при встрече с представителями «Газпрома» Игорь Руденя подчеркнул: «Мы договорились о повышении уровня сотрудничества и взаимодействия между Тверской областью и компанией «Газпром». Без участия компании в развитии экономики и инфраструктуры нам невозможно будет набрать динамику развития региона. Решение о реструктуризации долгов прежде всего позволит модернизировать тепловое хозяйство, и «Газпром» готов в этом активно участвовать».

Однако обновлять теплоэнергетический комплекс в Тверской области пытаются и своими силами. Так, с 2017 года область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и ремонта объектов ТЭК. Только за период прошлого года в рамках региональной программы в 13 муниципальных образованиях были капитально отремонтированы 24 объекта.

- На модернизацию и капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и котельных в 2019 году планируется выделить более 590 млн рублей из региональной казны, что почти в 3 раза больше, чем в 2018-м, - сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.