Все цветы Твери: Для горожан пройдет бесплатная экскурсия в МБУ «Зеленстрой»

Хотите узнать по какому принципу украшают цветами Тверь? Какие сорта тюльпанов, бегоний или петуний высаживают на городские клумбы? А может быть вам интересно, как ухаживать за самыми капризными саженцами? Тогда спешите попасть на бесплатную экскурсию от муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой».

С 25 мая администрация города Твери возобновляет проект «Город изнутри» – экскурсии по объектам городского хозяйства. Напоним, в прошлом году горожане побывали на экскурсиях в МУП «ЖЭК», на ТЭЦ-3 и не только. А в этом году первым свои двери откроет МБУ «Зеленстрой».

- Во время экскурсии группу проведут по оранжерее предприятия, и гости увидят, как как устроена работа МБУ «Зеленстрой», как выращивают те или иные растения, узнают, какой уход им требуется. Также сотрудники покажут технику, теплицы, расскажут, какая используется инфраструктура, - сообщают организаторы.

Сохранить впечатление об экскурсии помогут фотографии. Фотографы будут делать снимки всех желающих в специально оборудованной фотозоне, рядом с цветами и саженцами.

Сохранить впечатление об экскурсии помогут фотографии. Фото: администрация Твери

Попасть на экскурсию могут все желающие, главное успеть записаться, ведь количество мест ограничено.

К слову, в прошлом году аналогичная экскурсия вызвала настолько большой интерес среди населения, что попасть на нее смогли не все. Именно поэтому экскурсия пройдет и в этом году. Впрочем, интересно будет и тем, кто уже побывал на предприятии, потому что будут представлены и новинки.

Например, в этом году мероприятие проходит значительно раньше, когда еще в теплицах остаются цветы, которые совсем скоро высадят на улицах города. Поэтому цветение и благоухание будет представлено во всей красе.

Будет и приятный бонус. Для тех, кто придет на экскурсию и захочет купить продукцию предприятия, сделают скидку.

ВАЖНО

Экскурсии будут проведены 25 мая и 1 июня, начало в 10 часов.

Записаться можно в официальной группе администрации Твери Вконтакте «Город Тверь». Запись будет осуществляться после публикации соответствующего объявления на стене сообщества в первой половине дня 24 мая, в пятницу.

Кроме того, часть мест будет разыграна в конкурсе репостов.