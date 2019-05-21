Стартует ремонтная кампания: Детские сады и школы Твери подготовят в новому учебному году

Для школьников и дошкольников лето — это время отдыха и долгожданной свободы. А вот в самих школах и детских садах начинается довольно важный и горячий период. С июня в учреждениях сферы образования начинается ремонтная кампания, которая продлится три месяца.

- В каждом из учреждений уже определены первостепенные задачи по ремонту. Конкурентные процедуры по выбору подрядчиков по большинству объектов также уже завершены. Что касается средств, то из бюджета они будут выделены в рамках двух муниципальных программ - «Развитие образования города Твери» в 2019 году и «Безопасный детский сад», - сообщают в администрации Твери.

Одна из важнейших задач к следующему учебному году — подготовить в ряде школ помещения, обучения которых позволят отказаться от второй смены. Напомним, что ликвидация второй смены является важнейшей задачей, стоящей перед системой общего образования.

С этой целью ремонтные работы пройдут в трёх школах: в 34-ой будут капитально отремонтированы два помещения на 25 учебных мест каждое, ещё по одному новому кабинету на столько же мест будет оборудовано в школах № 29 и № 42.

Еще одна задача — закупка необходимого для учебного процесса оборудования, для которого также необходимо подготовить к новому учебному году кабинеты.

В ряде учреждений запланирован большой объем работ. Фото: администрация Твери

В планах и большие, серьезные работы. Так, в школе № 52 капитально отремонтируют кровлю. Работы пройдут на условиях софинансирования регионального (свыше 10,6 млн.рублей) и городского (более 4,5 млн рублей) бюджетов. К концу мая все конкурентные процедуры по определению подрядчика планируется завершить.

Отремонтируют кровлю и в детском саду № 26, средства в размере более 1,5 млн рублей предусмотрены в муниципальной программе.

Ряд учреждений также ждет немалый объём ремонтных работ: в садах № 20/1 и № 90 наладят систему отопления, в саду № 62 отремонтируют ограждения и снесут аварийные деревья, в школе № 42 приведут в порядок спортзал, в школе № 35 — ожидается ремонт санузлов и замена оконных блоков. В ряде учреждений (школа № 37 и школа-интернате № 3) планируют установить систему безопасности.

Кроме того, на 2019 год запланирована разработка проектной документации по пяти крупным объектам: ремонту пищеблока в школе № 21, кровли в школе № 27 и систем освещения в детских садах № 94, 108 и 132.

Также на обеспечение безопасности в дошкольных учреждениях в этом году потратят порядка 11,6 миллиона рублей. Работы пройдут в 11 детских садах города – №№ 2, 20/1, 24, 33, 65, 94, 97, 132, 136, 149 и 153.

В списке значатся: ремонт ограждений, снос аварийно-опасных деревьев, корчёвка пней, монтаж систем видеонаблюдения. В МБДОУ № 20/1 и № 33 работы по монтажу систем видеонаблюдения уже выполнены.

Помимо перечисленных работ во всех учреждениях к новому учебному году сделают косметический ремонт и подготовят тепловые узлы.