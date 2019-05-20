ЕГЭ-2019 в Тверской области: Важные моменты, о которых нужно знать заранее

До начала сдачи единого госэкзамена - ЕГЭ - осталось меньше недели. И пока родители выпускников скупают в аптеках успокоительные, а их чада в финальном интеллектуальном рывке бегают от репетитора к репетитору, «КП»-Тверь» решила собрать информацию, которая может вам пригодиться во время ЕГЭ-2019.

О НОВОВВЕДЕНИЯХ

Восемь российских регионов в этом году получают экзаменационные задания для сдачи ЕГЭ по защищённым интернет-каналам. Это позволит сократить время, необходимое для получения материалов, и сэкономить человеческие ресурсы. Традиционно одним из пилотных регионов выбрана Тверская область.

Переживать, что что-то пойдёт не так, не стоит - технология обкатывалась на протяжении учебного года. По словам консультанта минобразования Тверской области Натальи Тарасовой, апробирование технических новшеств прошло у нас без проблем, а значит, и на экзамене сложностей возникнуть не должно.

- Мы прошли несколько тренировок, что позволило организаторам отработать действия, а детям - лишний раз попробовать свои силы, так как тренировки проходили в режиме реального экзамена, - рассказала «КП»-Тверь» Наталья Тарасова. - Кстати, никаких изменений в технологии экзамена именно для выпускников новая система не несёт.

Консультант регионального минобразования Наталья Тарасова сообщила, что обкатка новой системы получения экзаменационных материалов прошла успешноФото: Виктория ТУШКОВА

Ещё одно новшество: с этого года в список иностранных языков, экзамен по которым можно сдавать по выбору, добавлен китайский. В Тверской области в этом году его никто сдавать не будет, а вот на сдачу испанского записался один ученик.

КОГДА СДАЁМ

Основной период сдачи единого государственного экзамена в 2019 году продлится с 27 мая по 1 июля:

27 мая - география и литература;

29 мая - математика, базовый и профильный уровни;

31 мая - история и химия;

3 июня - русский язык;

5 июня - письменная часть по иностранному языку и физике;

7 и 8 июня - иностранный язык, устная часть;

10 июня - обществознание;

13 июня - биология и информатика.

Резервные дни сдачи экзамена - с 17 июня по 1 июля:

17 июня - география и литература;

18 июня - история и физика;

20 июня - биология, информатика и ИКТ, химия;

24 июня - математика, базовый и профильный уровни;

26 июня - русский язык;

27 июня - иностранный язык, устно;

28 июня - обществознание и иностранный язык, письменно;

1 июля - резервный день для сдачи любого предмета.

В резервные дни ЕГЭ сдают в случае, если выбранные экзамены выпадают на один день сдачи. В резервный день экзамен также может сдать тот, кто не явился на сдачу ЕГЭ в основной день по уважительной причине, например, по болезни, и тот, кто не набрал минимального бала по основному предмету.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ

По обязательным предметам ЕГЭ - русскому языку и математике (профильной) - количество минимальных баллов разное: для получения аттестата и для поступления в вуз.

Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, достаточно преодолеть минимальный порог по русскому языку и математике:

Русский язык - 24.

Математика - 27.

Математика, база - 3 (оценка).

А вот баллы, которые необходимо набрать, чтобы получить возможность сдавать документы в вуз:

Русский язык - 36.

Математика - 27.

Информатика - 40.

Биология - 36.

История - 32.

Химия - 36.

Иностранные языки (кроме китайского) - 22.

Китайский язык - 17.

Физика - 36.

Обществознание - 42.

Литература - 32.

География - 37.

Это баллы, рекомендованные Рособрнадзором. Но следует помнить, что каждый вуз вправе установить минимальный балл выше рекомендованного. Причём разница может быть весьма существенной.

ЕСЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ НЕ НАБРАН

Если выпускник получит результат ниже минимального количества баллов по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), в резервный день у него будет возможность пересдать экзамен, не дожидаясь следующего года. Отметим, что математику можно будет пересдать только на базовом уровне сложности.

Если же баллы не набраны по выборному предмету, пересдать экзамен можно будет только через год.

Опаздывать на экзамен нельзя - вы рискуете пропустить лекцию о правильном заполнении экзаменационных билетовФото: Виктория ТУШКОВА

АПЕЛЛЯЦИЯ

Если вы не согласны с результатом экзамена, вариант один - подавать апелляцию. Это нужно успеть сделать в течение двух рабочих дней после официального обнародования результатов ЕГЭ. Не ждите, пока результаты вывесят в школе, отслеживайте их в личном кабинете на официальном портале единого госэкзамена ege.edu.ru.

Апелляция составляется в двух экземплярах. Один, с отметкой о принятии, остаётся у вас на руках. Второй передают главе Государственной экзаменационной комиссии - директору или завучу школы, где проходил экзамен. Руководство школы должно незамедлительно передать документ в конфликтную комиссию.

Срок рассмотрения апелляции - в течение четырёх рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию. О дате, месте и времени рассмотрения жалобы вас уведомят.

При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия полностью перепроверяет экзаменационную работу. Если будут обнаружены технические ошибки и (или) ошибки оценивания экзаменационной работы, комиссия примет решение удовлетворить апелляцию и изменить количество баллов.

Важно: после перепроверки баллы могут измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, если будут выявлены неправильные ответы и неточности, которые не были замечены при первой проверке.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ВОПРОСОВ И ЖАЛОБ

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 будут работать горячие телефоны:

региональная горячая линия: +7 (4822) 32-06-19;

горячая линия Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19;

а также телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.