Губернатор Тверской области рассказал о подробностях создания Ржевского мемориала Советскому солдату

В субботу, 18 мая, губернатор Тверской области Игорь Руденя в Москве провел экскурсию в Музее Победы для детей школьников и посетителей культурного учреждения, а также рассказал о ходе создания Ржевского мемориала Советскому солдату. Мероприятие было приурочено к Всероссийской акции «Ночь музеев».

Поведал глава области и о бессмертном подвиге солдат воевавших на тверской земле, и ощутимом вкладе мирных жителей в общую победу.

- Быть экскурсоводом – очень ответственная работа, потому что по глазам зрителей, особенно юных, ты сразу понимаешь, насколько интересен и содержателен твой рассказ. Это очень большая ответственность – ведь ни в коем случае нельзя исказить исторические факты, при необходимости нужно дать достоверный, точный ответ. Считаю, что очень полезно развивать свои возможности в этом направлении, - поделился своими эмоциями со СМИ глава Тверской области.

Всероссийская акция продлилась в Музее победы до 6:00 19 мая, а за это время его успели посетить порядка 12 тысяч человек.

Ежегодно Ржев становится центром поискового движения. Правительство Тверской области сообщает, что здесь проходит Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», в которой принимают участие более 500 человек из регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, стран Прибалтики. Начиная с 2019 года лагерь будет базироваться рядом с будущим Ржевским мемориалом Советскому солдату, который откроется к 75-летию Великой Победы.

Игорь Руденя рассказал журналистам, что началась подготовка к отливке 25-метровой скульптуры. Ход работ на постоянной основе обсуждается с Министерством культуры РФ, а на площадках работают веб камеры. Что касается самого мемориала, то там будут использоваться новейшие мультимедийные технологии.

В будущем на территории комплекса планируют сделать интерактивный музей, где будет выставлена военная техника, а также реконструировать линии фронта, и созданы зоны инсталляции. В районе мемориала обустроят автомобильную развязку, парковку, а также другую инфраструктуру.

Будет проведена большая работа и в самом Ржеве. Она коснётся и жилых районов, и памятных мест.